Минэкологии края ужесточило контроль за выбросами во время НМУ

В Красноярске второй раз за год действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности - он введен до 19:00 28 ноября. В Минэкологии края пытаются не допустить значительного повышения концентраций загрязняющих веществ и снизить выбросы от работы предприятий.

В министерстве сформировали список, состоящий из 126 организаций. Все заводы и фабрики обязаны снижать выбросы в атмосферу, когда в краевом центре действует режим «черного неба».

«В перечень входят предприятия как федерального, так и регионального экологического надзора, которые обязаны направлять в министерство отчеты о мерах, принимаемых по снижению промышленных выбросов в период НМУ», - рассказали в краевом правительстве.

Пока отчеты о снижении количества выбросов не предоставили 75 предприятий - в Минэкологии уже начали проверку.

Отметим, что в Красноярске работает горячая линия, куда принимаются звонки от граждан. Пожаловаться на загрязнение воздуха можно в любое время суток по телефону: + 7(391)21-21-706. При необходимости на место направят передвижную эколабораторию, которая сделает замеры.

Добавим, что получить данные о состоянии атмосферного воздуха можно на сайте krasecology.ru. Информация с постов наблюдения обновляется каждые 20 минут.