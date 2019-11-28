Предприятия в Красноярском крае проверят на выбросы

Минэкологии края проверит 75 предприятий, нарушивших режим НМУ. В ведомстве сообщили, что заводы не предоставили отчеты о принятых мерах по сокращению выбросов. Всего в Красноярском крае зарегистрировано 126 организаций, которые обязаны снизить вред для окружающей среды во время режима «черного неба».

«В перечень входят предприятия как федерального, так и регионального экологического надзора, которые обязаны направлять в министерство отчеты о мерах, принимаемых по снижению промышленных выбросов в период НМУ», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что режим НМУ первой степени опасности действует в Красноярске с 26 ноября. Он продлится до 19:00 28 ноября.