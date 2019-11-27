На экологию в Красноярском крае направят миллиарды рублей

В Красноярске 27 ноября стартовал Енисейский экологический форум. В мероприятии принимают участие краевые власти, представители крупных международных и российских экологических организаций и госструктур, ученые, а также руководители промышленных мероприятий из Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Первый день форума открыл губернатор региона Александр Усс. По его словам, сложившаяся сегодня экологическая ситуация является наследием индустриальной эпохи. Красноярск и Норильск активно включились в реализацию нацпроекта «Чистый воздух».

«Структура загрязнений воздуха за последние 30 лет претерпела существенные изменения. Если раньше основной причиной загрязнения были крупные промышленные предприятия, то теперь до 40% приходится на долю автотранспорта. Отсюда и соответствующие задачи, которые стоят перед нами, – дальнейшее перевооружение парка общественного транспорта, продолжение оптимизации маршрутной сети Красноярска, и наша давняя заветная мечта о строительстве метро», – пояснил губернатор.

Крупные компании региона также активно решают экологические проблемы - бизнес направит на эти цели 168 млрд рублей. В регионе продолжат закрывать неэффективные котельные, сносить ветхое жилье с печным отоплением и модернизировать оборудование на ТЭЦ. Все эти меры приведут к снижению вредных веществ в воздухе. К 2024 году в Красноярске планируют снизить объем выбросов на 22%, а в Норильске - на 75%.

Отметим, что сегодня Красноярский край является лидером в Сибири по суммам затрат на экологические мероприятия.

Добавим, что Енисейский экологический форум пройдет на базе СФУ 27-28 ноября. Его участники обсудят перспективы решения проблем загрязнения воздуха, технологии управления отходами, экобезопасность в нефтегазовом комплексе и многое другое.