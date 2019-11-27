Режим НМУ действует в Красноярске и Минусинске

В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий - он будет действовать минимум до 19:00 27 ноября. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

«На территории Красноярска и Минусинска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - говорится в сообщении.

В конце ноября красноярцы начали жаловаться на дымку и неприятный запах в воздухе. Туман над городом не рассеивается второй день подряд. Датчики общественников фиксируют превышение загрязняющих веществ во всех районах Красноярска. На портале Среднесибирского УГМС данных об уровне загрязнения пока нет.