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Режим НМУ действует в Красноярске и Минусинске

Главная Экология
Красноярск
11:03 27 Ноября 2019
общество, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий - он будет действовать минимум до 19:00 27 ноября. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС. 

«На территории Красноярска и Минусинска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - говорится в сообщении.

В конце ноября красноярцы начали жаловаться на дымку и неприятный запах в воздухе. Туман над городом не рассеивается второй день подряд. Датчики общественников фиксируют превышение загрязняющих веществ во всех районах Красноярска. На портале Среднесибирского УГМС данных об уровне загрязнения пока нет. 

 

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