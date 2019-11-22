Жителей края призывают жаловаться на мусор через IT-платформу

В Красноярском крае заработала единая платформа «РЭО Радар». Интернет-приемная будет принимать жалобы людей на стихийные свалки, отсутствие контейнеров для мусора и незаконную утилизацию отходов. Об этом рассказали в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

«Любой человек может обратиться на круглосуточную горячую линию: 8 (800) 600-90-08 или сайт www.radar.reo.ru по вопросам предоставления услуг по вывозу мусора, а также сообщить о нарушении в работе региональных операторов или наличии несанкционированной свалки. Можно прикреплять фотографию или видео», - пояснили в министерстве.

На сайте IT-платформы указано, что проблема с мусором будет устранена через 30 дней после обращения. Если решение потребует больше времени, то заявителя об этом предупредят. Информацию с интернет-приемной будут автоматически направлять региональным операторам.

Разработчики уверены, что новая платформа поможет оперативно отслеживать ситуацию с мусором на территории Красноярского края.