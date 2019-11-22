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Жителей края призывают жаловаться на мусор через IT-платформу

Главная Экология
Красноярск
17:33 22 Ноября 2019
красноярск, общество, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае заработала единая платформа «РЭО Радар». Интернет-приемная будет принимать жалобы людей на стихийные свалки, отсутствие контейнеров для мусора и незаконную утилизацию отходов. Об этом рассказали в краевом министерстве экологии и рационального природопользования. 

«Любой человек может обратиться на круглосуточную горячую линию: 8 (800) 600-90-08 или сайт www.radar.reo.ru по вопросам предоставления услуг по вывозу мусора, а также сообщить о нарушении в работе региональных операторов или наличии несанкционированной свалки. Можно прикреплять фотографию или видео», - пояснили в министерстве. 

На сайте IT-платформы указано, что проблема с мусором будет устранена через 30 дней после обращения. Если решение потребует больше времени, то заявителя об этом предупредят. Информацию с интернет-приемной будут автоматически направлять региональным операторам. 

Разработчики уверены, что новая платформа поможет оперативно отслеживать ситуацию с мусором на территории Красноярского края.

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