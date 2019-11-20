«Норникель» перейдет на экологические мегатренды

«Норникель» планирует значительно снизить выбросы в атмосферу в ближайшие десять лет. Компания представила стратегию развития до 2030 года на ежегодном Дне инвестора, который прошел в Лондоне.

Так, немаловажную часть в стратегии занимает экология. В планах компании поддержать мировые мегатренды и перейти на «чистый» электротранспорт.

«Гибридизация и электрификация автомобилей, а также ужесточение законодательства относительно выхлопных газов являются двумя мегатрендами, которые, как ожидается, значительно увеличат спрос на продукцию компании в ближайшие 10 лет и далее», - говорится в стратегии.

Компания уже приняла новую комплексную программу по защите окружающей среды. Ее название - «Серный проект 2,0». В планах у промышленников достигнуть мировых показателей по улавливанию серы в Заполярном филиале.

Так, к 2023 году «Норникель» стремится снизить выбросы SO2 примерно в два раза (на 45%). Уже к 2030 году показатель увеличится до 95% ( в 20 раз).

Также большие экологические программы реализуются компанией на Кольском полуострове. В планах закрыть устаревшие плавильные и медные производства. При этом менеджемент запустит большую программу по адаптации сотрудников.

В компании сообщили, что «Норникель» уже сейчас сейчас имеет один из самых низких показателей выбросов парниковых газов среди глобальных горнометаллургических компаний. Более 40% электричества производится из возобновляемых источников, также активно используется природный газ.

Руководство компании считает, что к 2030 году «Норникель» сможет запустить поставки на мировой рынок металлов платиновой группы, достаточных для производства 25-40 млн автокатализаторов. Это, в свою очередь, снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 170-270 млн тонн. Из высококачественного никеля можно изготавливать 3,5-5,5 млн аккумуляторных блоков для электромобилей – это приведет к снижению глобальных выбросов парниковых газов на 50-100 млн тонн.

По материалам компании «Норникель»

Фото с сайта компании «Норникель»