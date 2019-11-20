В Красноярске заработает приложение для онлайн-контроля за качеством воздуха

Контролировать экологическую ситуацию в городе красноярцы смогут через мобильное приложение. Авторы завершили его разработку. Ресурс станет доступен на платформах Android и iOS до конца года, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В приложении будет собрана информация с 11 автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха и трех передвижных эколабораторий. По мере подключения новых объектов мониторинга информация также будет отражаться в приложении», - отметили в Минэкологии.

Получать данные о текущей экологической ситуации в регионе пользователи смогут круглосуточно. Сейчас информацию о качестве воздуха публикуют на сайте краевого Центра мониторинга окружающей среды.

Напомним, в Красноярске уже создавались частные приложения по экомониторингу. В 2017 году разработчики создали сервис «Эковизор». Информацию о загрязнении воздуха общественники берут с сайта министерства экологии и природных ресурсов, все с тех же стационарных постов и эколабораторий.

Еще одни активисты создали приложение «Красноярск.Небо». Оно информирует жителей, насколько чистая атмосфера в том или ином районе города.