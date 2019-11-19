В Красноярском крае до 2023 года построят 12 мусорных полигонов

В Красноярском крае, согласно утвержденной территориальной схеме, будет построено 12 мусорных полигонов. Проект планируется реализовать до 2023 года. Об этом журналистам сообщил министр экологии региона Павел Корчашкин.

На данный момент в крае насчитывается 31 полигон - все объекты внесены в госреестр. Новая схема предполагает расширение территорий размещения отходов.

По словам министра, Красноярский край и региональные операторы в этом вопросе рассчитывают на финансовую поддержку со стороны федерации. Деньги могут быть направлены в рамках проекта «Комплексная система работы с ТКО».

«Мы рассчитываем на получение субсидий для региона. Если полигон достаточно крупный, это 300-350 млн рублей за один объект», - цитирует министра «Интерфакс Сибирь».

На следующий год запланировано строительство мусорного полигона в Богучанах, в 2020-м объекты могут появиться в Енисейске, Курагино и Шарыпово.

Министр отметил, что в Красноярском крае количество технологических зон по обращению с ТКО сократилось с 19 до 14 - некоторые территории были укрупнены.