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В Красноярском крае до 2023 года построят 12 мусорных полигонов

Главная Экология
Красноярск
17:00 19 Ноября 2019
экология, мусор, полигон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае, согласно утвержденной территориальной схеме, будет построено 12 мусорных полигонов. Проект планируется реализовать до 2023 года. Об этом журналистам сообщил министр экологии региона Павел Корчашкин.

На данный момент в крае насчитывается 31 полигон - все объекты внесены в госреестр. Новая схема предполагает расширение территорий размещения отходов. 

По словам министра, Красноярский край и региональные операторы в этом вопросе рассчитывают на финансовую поддержку со стороны федерации. Деньги могут быть направлены в рамках проекта «Комплексная система работы с ТКО».

«Мы рассчитываем на получение субсидий для региона. Если полигон достаточно крупный, это 300-350 млн рублей за один объект», - цитирует министра «Интерфакс Сибирь». 

На следующий год запланировано строительство мусорного полигона в Богучанах, в 2020-м объекты могут появиться в Енисейске, Курагино и Шарыпово. 

Министр отметил, что в Красноярском крае количество технологических зон по обращению с ТКО сократилось с 19 до 14 - некоторые территории были укрупнены. 

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