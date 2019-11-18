18 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве

Главная Экология
Красноярск
10:12 18 Ноября 2019
теплоснабжение, модернизация, энергетика, техникa
версия для печати Ico_print

Природоохранные мероприятия компании «КрасКом» по замещению экологически вредных малых теплоисточников отметили эксперты Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2019».

Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве

В 2017-2018 годах «КрасКом» закрыл четыре неэффективных теплоисточника для улучшения экологической обстановки в Красноярске. При этом котельную № 1, которая полвека работала в мкр-не «Зеленая Роща» в тандеме с котельной № 2, снесли методом промышленного взрыва. Оба энергообъекта с низкими дымовыми трубами до 45 метров, как и котельная № 3 в старой Покровке, были расположены рядом с жилыми домами и дымили прямо в окна жителям, а котельная Левобережных очистных сооружений ежегодно выбрасывала в атмосферу 40,5 тонны продуктов сжигания мазута. Вывод из эксплуатации этих морально и физически устаревших энергоисточников позволил «КрасКому» снизить выбросы в атмосферу вдвое, или на 621 тонну загрязняющих веществ.

Инженеры «КрасКома» разработали мероприятия по сокращению негативного воздействия на окружающую среду совместно с коллегами из теплотанспортного подразделения СГК в Красноярске.  Горожане, чьи дома были подключены к этим котельным, начали получать тепло и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании, которая оборудована высокой трубой в 275 метров и современным природоохранным оборудованием — электрофильтром с коэффициентом улавливания золы более чем 99%.

— В «КрасКоме» солидарны с утверждением, что природа не досталась нам в наследство, она одолжена у наших детей, и потому охрана окружающей среды остается в числе приоритетных, — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Сегодня «КрасКом» решает технические задачи в сильной команде энергетиков. Только объединив усилия, удалось снизить тариф на тепло для наших потребителей, в разы увеличить средства на капремонт тепловых сетей, повысить качество и надежность теплоснабжения домов красноярцев, а главное, закрыть допотопные котельные. Сейчас «КрасКом» обслуживает шесть небольших источников тепловой энергии, которые были построены в послевоенные годы в подвалах школ и жилых домов в частном секторе Покровки. В перспективе и эти кочегарки также предстоит закрыть, согласно действующей схеме теплоснабжения Красноярска до 2033 года.

В то же время, для компании «КрасКом» главным направлением охраны окружающей среды было и остается качественная очистка сточных вод. Река Енисей входит в список водоемов первой категории Государственного рыбохозяйственного назначения, поэтому для очистных сооружений «КрасКома» утверждены нормативы допустимого сброса по некоторым показателям даже строже, чем для питьевой воды. За выполнение экологических программ по защите водных ресурсов «КрасКом» уже дважды удостоен звания «Лидер природоохранной деятельности» — в 2006 и 2010 годах.  Для сохранения чистоты р. Енисей в этом году «КрасКом» завершит работу над проектом первого этапа реконструкции Левобережных очистных сооружений. Сумма затрат «КрасКома» на техническое обслуживание и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Красноярска, а также другие работы природоохранного значения в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении только в 2019 году превысит один миллиард рублей.

Закрытые теплоисточники «КрасКома» на карте Красноярска.

Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве

Для справки: экологический эффект с разбивкой по закрытым теплоисточникам:

• Средняя котельная № 1 (ул. Джамбульская, 8г) выведена из эксплуатации в мае 2018 года. В сентябре 2018 года здание котельной снесено методом промышленного взрыва. Территория возвращена в муниципальную собственность. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 778,545 тонны.

• Малая котельная № 2 (пр. Металлургов, 3а) выведена из эксплуатации в мае 2018 года. Здание и территория возвращены в муниципальную собственность. В помещении механического цеха оборудован контрольно-распределительный пункт. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 946,773 тонны.

• Малая котельная № 3 (ул. 3-я Дальневосточная) выведена из эксплуатации в ноябре 2017 года. Здание котельной и территория возвращены в муниципальную собственность. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 281,159 тонны.

• Мазутная котельная левобережных очистных сооружений (ул. Пограничников, 7д) выведена из эксплуатации в ноябре 2018 года. В здании оборудован контрольно-распределительный пункт. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 40,557 тонны.

Фото: компания «КрасКом» 
По материалам компании «КрасКом» 

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск оказался в топ-20 городов России с самым грязным воздухом

Красноярск оказался в топ-20 городов России с самым грязным воздухом

8 Ноября 2019 г.
Данные приводит Росгидромет
Новости Красноярска: Общественный совет при Минприроды РФ провел проверку КрАЗа в рамках нацпроекта «Экология»

Общественный совет при Минприроды РФ провел проверку КрАЗа в рамках нацпроекта «Экология»

5 Ноября 2019 г.
На Красноярском алюминиевом заводе побывали с визитом федеральные эксперты
Новости Красноярска: Минэкологии представило список загрязняющих воздух автобусов

Минэкологии представило список загрязняющих воздух автобусов

28 Октября 2019 г.
За пять месяцев проверено 167 маршруток
Новости Красноярска: РУСАЛ за 10 лет переработал около 50% образованных отходов алюминиевого производства

РУСАЛ за 10 лет переработал около 50% образованных отходов алюминиевого производства

25 Октября 2019 г.
Компания продолжает тестирование инновационной технологии переработки красных шламов
Новости Красноярска: В Москве при поддержке «Норникеля» прошел VIII экологический форум

В Москве при поддержке «Норникеля» прошел VIII экологический форум

22 Октября 2019 г.
Форум впервые собрал представителей государства, крупного бизнеса, научных и общественных организаций
Новости Красноярска: В Красноярском крае установят пять тысяч новых мусорных контейнеров

В Красноярском крае установят пять тысяч новых мусорных контейнеров

17 Октября 2019 г.
На это выделено 111 млн рублей
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

14 Ноября 2019 г.
Это предложение архитекторов
Новости Красноярска: Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

15 Ноября 2019 г.
В банках региона стартует традиционная акция
Новости Красноярска: Трасса под Красноярском превратилась в лед

Трасса под Красноярском превратилась в лед

13 Ноября 2019 г.
Дороги усиленно расчищают
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19