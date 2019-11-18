Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве

Природоохранные мероприятия компании «КрасКом» по замещению экологически вредных малых теплоисточников отметили эксперты Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2019».

В 2017-2018 годах «КрасКом» закрыл четыре неэффективных теплоисточника для улучшения экологической обстановки в Красноярске. При этом котельную № 1, которая полвека работала в мкр-не «Зеленая Роща» в тандеме с котельной № 2, снесли методом промышленного взрыва. Оба энергообъекта с низкими дымовыми трубами до 45 метров, как и котельная № 3 в старой Покровке, были расположены рядом с жилыми домами и дымили прямо в окна жителям, а котельная Левобережных очистных сооружений ежегодно выбрасывала в атмосферу 40,5 тонны продуктов сжигания мазута. Вывод из эксплуатации этих морально и физически устаревших энергоисточников позволил «КрасКому» снизить выбросы в атмосферу вдвое, или на 621 тонну загрязняющих веществ.

Инженеры «КрасКома» разработали мероприятия по сокращению негативного воздействия на окружающую среду совместно с коллегами из теплотанспортного подразделения СГК в Красноярске. Горожане, чьи дома были подключены к этим котельным, начали получать тепло и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании, которая оборудована высокой трубой в 275 метров и современным природоохранным оборудованием — электрофильтром с коэффициентом улавливания золы более чем 99%.

— В «КрасКоме» солидарны с утверждением, что природа не досталась нам в наследство, она одолжена у наших детей, и потому охрана окружающей среды остается в числе приоритетных, — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Сегодня «КрасКом» решает технические задачи в сильной команде энергетиков. Только объединив усилия, удалось снизить тариф на тепло для наших потребителей, в разы увеличить средства на капремонт тепловых сетей, повысить качество и надежность теплоснабжения домов красноярцев, а главное, закрыть допотопные котельные. Сейчас «КрасКом» обслуживает шесть небольших источников тепловой энергии, которые были построены в послевоенные годы в подвалах школ и жилых домов в частном секторе Покровки. В перспективе и эти кочегарки также предстоит закрыть, согласно действующей схеме теплоснабжения Красноярска до 2033 года.

В то же время, для компании «КрасКом» главным направлением охраны окружающей среды было и остается качественная очистка сточных вод. Река Енисей входит в список водоемов первой категории Государственного рыбохозяйственного назначения, поэтому для очистных сооружений «КрасКома» утверждены нормативы допустимого сброса по некоторым показателям даже строже, чем для питьевой воды. За выполнение экологических программ по защите водных ресурсов «КрасКом» уже дважды удостоен звания «Лидер природоохранной деятельности» — в 2006 и 2010 годах. Для сохранения чистоты р. Енисей в этом году «КрасКом» завершит работу над проектом первого этапа реконструкции Левобережных очистных сооружений. Сумма затрат «КрасКома» на техническое обслуживание и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Красноярска, а также другие работы природоохранного значения в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении только в 2019 году превысит один миллиард рублей.

Закрытые теплоисточники «КрасКома» на карте Красноярска.

Для справки: экологический эффект с разбивкой по закрытым теплоисточникам:

• Средняя котельная № 1 (ул. Джамбульская, 8г) выведена из эксплуатации в мае 2018 года. В сентябре 2018 года здание котельной снесено методом промышленного взрыва. Территория возвращена в муниципальную собственность. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 778,545 тонны.

• Малая котельная № 2 (пр. Металлургов, 3а) выведена из эксплуатации в мае 2018 года. Здание и территория возвращены в муниципальную собственность. В помещении механического цеха оборудован контрольно-распределительный пункт. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 946,773 тонны.

• Малая котельная № 3 (ул. 3-я Дальневосточная) выведена из эксплуатации в ноябре 2017 года. Здание котельной и территория возвращены в муниципальную собственность. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 281,159 тонны.

• Мазутная котельная левобережных очистных сооружений (ул. Пограничников, 7д) выведена из эксплуатации в ноябре 2018 года. В здании оборудован контрольно-распределительный пункт. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составило 40,557 тонны.

Фото: компания «КрасКом»

По материалам компании «КрасКом»