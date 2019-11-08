Красноярск оказался в топ-20 городов России с самым грязным воздухом

Росгидромет предоставил данные о загрязнении атмосферы городов России по итогам 2018 года. На основе анализа в двадцатке самых загрязненных населенных пунктов оказался Красноярск.

Неблагоприятная экологическая ситуация также наблюдается в других городах Красноярского края - Норильске, Лесосибирске и Минусинске, а также у ближайших соседей – в Абакане, Черногорске, Кызыле, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Высокие показатели загрязнения воздуха зафиксированы в Новокузнецке, Ангарске, Петровске-Забайкальском, Барнауле, Братске, Свирске, Зиме, Селенгинске, Иркутске, Улан-Удэ, Искитиме, Усолье-Сибирском, Черемхово, Чите и Шелехове.