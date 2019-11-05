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Общественный совет при Минприроды РФ провел проверку КрАЗа в рамках нацпроекта «Экология»

Главная Экология
Красноярск
14:50 5 Ноября 2019
металлургия, визит, проверка, предприятие, эксперты
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Для распространения наилучших практик в области наилучших доступных технологий (НДТ)  на Красноярском алюминиевом заводе побывали с визитом федеральные эксперты в рамках программы общественных проверок российской промышленности.  КрАЗ компании РУСАЛ стал одним из первых предприятий,  начавших внедрять НДТ еще до  запуска нацпроекта.

Прошедшую рабочую неделю  на КрАЗе провели представители Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, члены общественных советов при федеральных службах Росгидромет, Росприроднадзор. Федеральная экологическая общественность  оценила работу электролизных корпусов, литейного отделения в части их эффективности, направленной на  снижение воздействия на атмосферу. Эксперты изучили газоочистные системы завода. Особенно заинтересовал опыт внедрения КрАЗом системы непрерывного он-лайн мониторинга выбросов.

Общественный совет при Минприроды РФ провел проверку КрАЗа в рамках нацпроекта «Экология»

Одна из ключевых задач  визита – оценить, как предприятия переходят на наилучшие доступные технологии, изучить существующие практики. КрАЗ внедряет четыре  технологии, которые вошли в федеральный справочник НТД.  Эксперты увидели, что три технологии, снижающие эконагрузку на атмосферу города, на заводе уже запущены. Полный переход корпусов на технологию «Экосодерберг», которая позволяет значительно снижать выбросы от электролизного производства, будет завершен в этом году. На КрАЗе перевод на технологию Эко-Содерберг ведется с 2015 года.  В настоящий момент на наилучшие доступные технологии переведено  более 90% мощностей завода.

– Важно, что КрАЗ работает в этом направлении, сегодня нам продемонстрировали как раз те технологии, которые входят в справочник НДТ. Это касается и технологии «Эко-Содерберг», которая может качественно изменить ситуацию по выбросам фторидов. Что касается газоочистных систем, мы видим, что они соответствуют не только российским, но и лучшим европейским и мировым практикам. Очевидно, что необходимо создание единой системы он-лайн мониторинга всех предприятий Красноярского края, чтобы мы могли дать комплексную картину не только по выбросам КрАЗа, но и других промышленных объектов. И смогли четко увидеть объемы выбросов, кому принадлежат конкретные вещества, и кто за них отвечает, – рассказал заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ, руководитель проверки Александр Закондырин.

Общественный совет при Минприроды РФ провел проверку КрАЗа в рамках нацпроекта «Экология»

Эксперт подчеркнул, что цель этой работы – стимулировать промышленные предприятия на модернизацию производства и внедрение более экологичных технологий.

– В рамках общественной проверки мы запросили документы, планы внедрения НДТ, факт реализации этих планов, влияние реализуемых мер на качество атмосферного воздуха, – рассказал Станислав Корякин, руководитель рабочей группы по технологиям и экологическим проектам ОС при Минприроды РФ. – Задача любого Общественного совета при федеральном органе исполнительной власти – обеспечивать баланс между общественным интересом и развитием той или иной индустрии. В данном случае мы должны смотреть, чтобы развивалась промышленность и экономика, но в то же время людям становилось лучше, – подчеркнул Станислав Корякин.

Предварительно Красноярский алюминиевый завод получил высокую оценку федеральных экспертов. В середине ноября Общественный Совет при Минприроды РФ планирует подготовить отчет и публично представить результаты проверки КрАЗа общественности.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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