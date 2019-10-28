Минэкологии представило список загрязняющих воздух автобусов

Краевое Минэкологии представило список автобусных маршрутов, на которых работают загрязняющие воздух машины. С июня по октябрь текущего года специалисты ведомства в ходе рейдов в Красноярске проверили 167 автобусов. На конечных остановках они производили замеры выхлопов с помощью газоанализатора и дымомера. Пробы, полученные с 18 автобусов показали превышение загрязняющих веществ.

«По результатам отобранных проб были выявлены нарушения на 18 автобусах, которые работают на маршрутах №№ 49, 55, 8, 65, 52, 6, 60, 85, 95. Транспортные средства принадлежат перевозчикам: МП «КПАТП № 5», МУП «КПАП №7»; ООО «Перевозчик», ИП Ялтонская А.Н., ООО «Триумф – 7», ИП Цугленок М.М., ИП Кнапнугель К.А.», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Итоги проверок направлены в правоохранительные органы для принятия мер. Отметим, что за весь прошлый год было проверено 200 автобусов в Красноярске – на 29 машинах были зафиксированы нарушения.