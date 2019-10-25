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РУСАЛ за 10 лет переработал около 50% образованных отходов алюминиевого производства

Главная Экология
Красноярск
12:53 25 Октября 2019
предприятие, металлургия, экология, производство
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РУСАЛ в течение 10 лет переработал и реализовал более 50 % образованных алюминиевыми предприятиями компании отходов. Переработка шлама глиноземных предприятий – как  красного, так и нефелинового – составила около 10%, что делает РУСАЛ в лидером в переработке глиноземных шламов среди алюминиевых компаний мира.

РУСАЛ не только увеличивает долю перерабатываемых самими предприятиями отходов, но и реализует отдельные их виды как высококачественное сырье для потребителей из других отраслей. Перед заводами поставлена задача 100% реализации всех коммерчески востребованных отходов. Для ее достижения ведется работа по увеличению кооперации и расширению сотрудничества, как с российскими, так и ведущими мировыми промышленными производителями.

Кроме того, в рамках реализуемой стратегии по снижению воздействия на окружающую среду, компания разрабатывает и внедряет технологические решения для вовлечения уже накопленных отходов в производство и их дальнейшей переработки.

Компания продолжает тестирование инновационной технологии переработки красных шламов — основных отходов глиноземного производства, которые содержат ценные оксиды металлов, в том числе скандия. В 2018 году была доработана технология, в результате которой степень извлечения была повышена, а расход основных реагентов снижен. В 2019 году продолжается оптимизация технологии для дальнейшего снижения себестоимости получения оксида скандия при промышленном объеме производства.

Вторым по значимости видом производственных отходов в компании является отработанная угольная футеровка электролизеров. В 2018 году доля переработки угольной футеровки превысила 60%. В целом, по итогам 2018 года в сравнении с 2009 годом  количество переработанных отходов угольной футеровки выросло на 20%.

В свою очередь, Красноярский алюминиевый завод реализовывает более 20 видов отходов производства. Среди них анодный бой, флотационный углеродный концентрат, сульфат натрия, отработанная угольная футеровка, осадок от очистки узла водооборота. За 9 месяцев 2019 года завод направил потребителям для вторичного использования  57,877 тыс. тонн отходов.  Кроме того, благодаря раздельному сбору мусора, организованному на территории завода, удалось собрать более 700 кг пластика. Для сбора пластиковых бутылок у бытовых и административных помещений завода установлены 10 контейнеров. А также установлены 16 контейнеров для сбора макулатуры, 2 контейнера  для сбора стеклянной посуды, 10 урн для сбора отработанных элементов питания.

«Уменьшение объемов отходов, снижение их образования, увеличение переработки и вторичного использования - одна из целей компании в области снижения воздействия на окружающую среду. К примеру, на Саяногорской промплощадке уже сейчас более 90% отходов перерабатывается или реализуется потребителям. Продолжение внедрения новых технологий, которые сейчас находятся в завершающей стадии тестирования, а также модернизация производств позволит ставить такие максимальные задачи и перед другими предприятиями компании», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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