В Москве при поддержке «Норникеля» прошел VIII экологический форум

В Москве прошел VIII экологический форум «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы», организованный компанией «Норникель», Экофондом Сибирского федерального университета, Научно-исследовательским институтом проблем экологии. Форум проходит восьмой раз, но впервые он собрал представителей государства, крупного бизнеса, научных и общественных организаций на площадке в Москве.

Экологическая ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями, баланс между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, влияние принципов устойчивого развития на государственно-частное партнерство, наилучшие доступные технологии и особенности технологической модернизации при современных требованиях законодательства в сфере экологии — эти и другие вопросы участники обсуждали в течение двухдневного форума.

Пленарное заседание открыл статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков, зачитавший правительственные телеграммы заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Гордеева и главы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина. Алексей Гордеев акцентировал внимание на значимости роли бизнеса при реализации национальных проектов в целом, и в частности — проекта «Экология»:

«Мы уже вступили в эру цивилизованной экологии, когда крупные промышленные компании самостоятельно начинают заниматься решением проблем защиты окружающей среды от негативного воздействия. Это важнейшее достижение сегодняшнего дня — осознание бизнесом своей особой миссии по обеспечению экологически ориентированного развития».

Один из участников форума, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы Российской Федерации Владимир Бурматов, подчеркнул необходимость разработки нормативно-правовых актов, которые четко координировали бы реализацию национального проекта «Экология».

«О необходимости разработки современной нормативно-правовой базы не единожды заявлял и „Норникель“. Для компании, которая осуществляет масштабные экологические проекты за полярным кругом, это очень важно», — сказал он.

Безусловно, решение задач такого масштаба, как национальный проект «Экология», возможен только при активной совместной работе власти и бизнеса, отметил в приветственной телеграмме Дмитрий Кобылкин.

«Наши единомышленники — бизнес-структуры, ориентированные в своей деятельности на сохранение целостности экосистем и биоразнообразия, внедрение наилучших доступных и природоподобных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на природу, заботу о благополучии будущих поколений», — было отмечено в его обращении к участникам форума.

Сохранение окружающей среды и поступательное улучшение экологической обстановки в мире, особенно на территории, где работает крупное промышленное производство, — то, к чему мы должны сейчас стремиться ради будущих поколений, подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Пристансков.

«Решение задач национального масштаба невозможно без активного участия большого бизнеса, и его роль в этом вопросе сложно переоценить. „Норникель“ уже много лет строит свои отношения с властью исходя из принципов прозрачности и открытости и уже давно зарекомендовал себя надежным партнером государства», — подчеркнул топ-менеджер компании.

В качестве примеров такого партнерства Дмитрий Пристансков назвал реализацию «Серного проекта» — масштабной экологической программы «Норникеля», который по финансовым затратам составит существенную долю внебюджетных средств федерального проекта «Чистый воздух», национального проекта «Экология». Цель «Серного проекта» — достижение уровня общего снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75% к 2023 году, объем финансирования проекта с 2019 по 2022 год — более 123 млрд руб. Стоит отметить, что только за последние три года инвестиции «Норникеля» на охрану окружающей среды превысили 80 млрд руб.

В качестве примеров плодотворного партнерства Дмитрий Пристансков также привел соглашение с Росприроднадзором, в соответствии с которым «Норникель» берет на себя дополнительные финансовые обязательства по реализации экологических программ на территории. В частности, компания совместно с федеральной службой намерена решать вопросы оснащения своих металлургических производств средствами измерений и учета показателей выбросов загрязняющих веществ. В Мурманской области реализуется программа модернизации производства на сумму 34 млрд руб. и т. д.

Ряд уже завершенных проектов, выполненных в ходе масштабной реконфигурации производства «Норникеля», член-корреспондент РАН, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев назвал «настоящим подвигом». «Первым значительным шагом стало закрытие Никелевого завода (закрыт в 2016 году), который выбрасывал в атмосферу больше, чем целый регион. И, учитывая значимость этого предприятия в производственной цепочке, такое решение руководства компании я считаю настоящим подвигом. Дальнейшие планы „Норникеля“ также впечатляют».

Один из таких планов был обозначен 17 октября в ходе подписания соответствующего соглашения с властями Мурманской области, которое предусматривает модернизацию и закрытие устаревших производств в регионе. Как отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин, необходимость закрытия устаревшего плавцеха в Никеле назрела давно. «Сегодняшний мир диктует другие требования к технологиям, и очевидно совершенно, что рано или поздно эту задачу необходимо было решать», — отметил глава компании.

Данное решение было высоко оценено не только российскими, но и международными экологами. «Заявление президента „Норникеля“ — очень позитивная информация, которая подчеркивает, что „Норникель“ твердо следует по заявленному пути масштабных экологических трансформаций своей промышленной политики. Плюс ожидаемый результат — существенное снижение выбросов в атмосферу, порядка 50%, на границе с Норвегией, — сказал генеральный директор экологического правозащитного центра „Беллона“ в России Александр Никитин. — Пока все заявленные планы „Норникеля“ воплощаются в жизнь, и для общества и партнеров по приграничному сотрудничеству это очень хороший сигнал». На презентации книги «Норникель»: Экологические амбиции" представители «Беллоны» также отметили рост инвестиций «Норникеля» в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 150% в период с 2017 по 2018 год; расходы на окружающую среду за этот же период времени составили 32,5 млрд руб.

«Промышленность привычно называют главным загрязнителем окружающей среды, но мы и „Норникель“ как один из ярких примеров — главные драйверы улучшения экологической среды», — заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Причем драйвером, выходящим за пределы отдельно взятой территории. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Владимира Логинова, благодаря реализации проекта «Чистый воздух», к концу 2024 года совокупный объем выбросов в России за отчетный год должен быть снижен на 22%, есть благоприятный прогноз снижения эмиссии парниковых газов из-за модернизации крупных предприятий. «Таким образом, курс „Норникеля“ на обновление производства и внедрение „зеленых технологий“ созвучен общему стремлению снизить негативное влияние на планету», — подчеркнул он.

Как отметил в завершение Дмитрий Пристансков, ставший уже традиционным экологический форум «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы» является той самой площадкой, где «Норникель», подводя промежуточные итоги выполнения своей стратегической природоохранной программы, имеет возможность получить объективные оценки ее реализации. На форуме 2020 года компания планирует рассказать о результатах. «Если национальный проект „Экология“ должен быть реализован к 2014 году, то уже в следующем году мы должны понимать, к чему пришли».

Фото: компания «Норникель»

По материалам компании «Норникель»