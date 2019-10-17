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В Красноярском крае установят пять тысяч новых мусорных контейнеров

Главная Экология
Красноярск
10:22 17 Октября 2019
общество, экономика, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
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В городах и районах Красноярского края до конца года установят около пяти тысяч новых мусорных контейнеров. Будет создано около тысячи площадок для временного накопления отходов. На это выделено 111 млн рублей из краевого бюджета.

«С начала 2019 года в крае стартовала реформа в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Средства реализацию различных мероприятий в этой области выделяются в рамках подпрограммы «Обращение с отходами, — отметили в пресс-службе краевого правительства. 

Контейнеры будут поставлять в территории по заявкам, которые местные власти направят в министерство экологии Красноярского края. Уже одобрены обращения 21 района и семи городов региона. Новые площадки для сбора мусора организуют в том числе в Красноярске, Лесосибирске, Норильске, Канске и Бородино.

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