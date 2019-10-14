Экологи-активисты оценили экологическую модернизацию Красноярского алюминиевого завода

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ состоялась инспекция красноярских экологов-активистов. Представители общественности проверили электролизные корпуса, литейное отделение, оценили эффективность газоочистных установок КрАЗа и ознакомились с он-лайн мониторингом исходящих газов. Гости получили ответы на все интересующие их вопросы.

В состав группы вошли представители Общественной палаты и Гражданской ассамблеи Красноярского края, представители экологических общественных организаций, независимые эксперты. Гостей познакомили с реализованными и запланированными экологическими проектами.

– Красноярский алюминиевый завод является участником федерального проекта «Чистый воздух», в рамках которого он должен в течение шести лет провести модернизацию производства и минимизировать выбросы в атмосферный воздух, – прокомментировал председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский. – Мы посмотрели, какая работа сейчас ведется на заводе. Прошлись по всем цехам, ознакомились с деятельностью отдела по мониторингу газоочистного оборудования. В ходе мероприятия нам позволили самим формировать тот маршрут, по которому мы хотим пройти, не было никаких ограничений в плане доступа к каким-то объектам.

По итогам мероприятия общественники и представители завода договорились, что такие проверки будут проходить периодически, чтобы контролировать исполнение обязательств Красноярского алюминиевого завода в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

– Мы посмотрели все узловые производства, познакомились с новыми технологиями. Получили консультации по всем вопросам, – поделился впечатлениями председатель палаты патриотических, историко-культурных и краеведческих организаций Гражданской ассамблеи Юрий Тяжельников. – Наши выводы – конечно, завод все выполняет согласно законодательства. Но, с другой стороны, общественность должна формировать к предприятию свои запросы и требования. Мы должны вести эту работу и уже наметили пути.

Масштабная программа экологической модернизации ведется на КрАЗе с 2004 года. За это время все корпуса оснащены газоочистными установками с эффективностью улавливания основных загрязняющих веществ более 99%. Более 90% электролизеров переведены на технологию ЭкоСодерберг, которая отличается максимально возможной герметизацией оборудования и включена в справочник наилучших доступных технологий. С начала 2000-х количество выбросов завода снизилось на 40%, а если сравнивать с 1980 годом – в 4,5 раза.

Объем ежегодных финансовых вложений в природоохранную программу КрАЗа составляет более 1 млрд рублей. Среди нововведений 2019 года – установка датчиков он-лайн мониторинга на вторую газоочистку КрАЗа. Датчики ведут контроль входных и выходных параметров газоочисток. Кроме этого, на КрАЗе внедрили систему видеомониторинга, благодаря которой в постоянном режиме отслеживается процесс герметизации электролизеров, чтобы исключить даже малейшее отклонение от показателей. В пилотном корпусе №5 установлена интеллектуальная камера, которая круглосуточно отслеживает качество герметизации электролизеров, и случае каких-то отклонений производственный персонал оперативно корректирует технологию.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»