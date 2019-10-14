14 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экологи-активисты оценили экологическую модернизацию Красноярского алюминиевого завода

Главная Экология
Красноярск
15:19 14 Октября 2019
предприятие, проверка, металлургия, активисты
версия для печати Ico_print

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ состоялась инспекция красноярских экологов-активистов. Представители общественности проверили электролизные корпуса, литейное отделение, оценили эффективность газоочистных установок КрАЗа и ознакомились с он-лайн мониторингом исходящих газов.  Гости получили ответы на все интересующие их вопросы.

В состав группы вошли представители Общественной палаты и Гражданской ассамблеи Красноярского края, представители экологических общественных организаций, независимые эксперты. Гостей познакомили с реализованными и запланированными экологическими проектами.

– Красноярский алюминиевый завод является участником федерального проекта «Чистый воздух», в рамках которого он должен в течение шести лет провести модернизацию производства и минимизировать выбросы в атмосферный воздух, – прокомментировал председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский. –  Мы посмотрели, какая работа сейчас ведется на заводе. Прошлись по всем цехам, ознакомились с деятельностью отдела по мониторингу газоочистного оборудования. В ходе мероприятия нам позволили самим формировать тот маршрут, по которому мы хотим пройти, не было никаких ограничений в плане доступа к каким-то объектам.

По итогам мероприятия общественники и представители завода договорились, что такие проверки будут проходить периодически, чтобы контролировать исполнение обязательств Красноярского алюминиевого завода в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

– Мы посмотрели все узловые производства, познакомились с новыми технологиями. Получили консультации по всем вопросам, – поделился впечатлениями председатель палаты патриотических, историко-культурных и краеведческих организаций Гражданской ассамблеи Юрий Тяжельников. – Наши выводы – конечно, завод все выполняет согласно законодательства. Но, с другой стороны, общественность должна формировать к предприятию свои запросы и требования. Мы должны вести эту работу и уже наметили пути.

Масштабная программа экологической модернизации ведется на КрАЗе с 2004 года. За это время все корпуса оснащены газоочистными установками с эффективностью улавливания основных загрязняющих веществ более 99%. Более 90% электролизеров переведены на технологию ЭкоСодерберг, которая отличается максимально возможной герметизацией оборудования и включена в справочник наилучших доступных технологий. С начала 2000-х количество выбросов завода снизилось на 40%, а если сравнивать с 1980 годом – в 4,5 раза.

Объем ежегодных финансовых вложений в природоохранную программу КрАЗа составляет более 1 млрд рублей. Среди нововведений 2019 года – установка датчиков он-лайн мониторинга на вторую газоочистку КрАЗа. Датчики ведут контроль входных и выходных параметров газоочисток. Кроме этого, на КрАЗе внедрили систему  видеомониторинга, благодаря которой в постоянном режиме отслеживается процесс герметизации электролизеров, чтобы исключить даже малейшее отклонение от показателей.  В пилотном корпусе №5 установлена интеллектуальная камера, которая круглосуточно отслеживает качество герметизации электролизеров, и случае каких-то отклонений производственный персонал оперативно корректирует технологию.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярских школьников научили основам экологической утилизации мусора

Красноярских школьников научили основам экологической утилизации мусора

9 Октября 2019 г.
В школе №32 и лицее №28 прошли уроки экологии и викторины
Новости Красноярска: В Красноярске приостановлено загрязняющее атмосферу производство

В Красноярске приостановлено загрязняющее атмосферу производство

3 Октября 2019 г.
В выбросах от завода зафиксированы превышения по бенз(а)пирену, пыли и оксиду углерода
Новости Красноярска: РУСАЛ в рамках проекта «Под зеленым крылом» высадил полмиллиона деревьев в Иркутской области

РУСАЛ в рамках проекта «Под зеленым крылом» высадил полмиллиона деревьев в Иркутской области

2 Октября 2019 г.
Один из этапов проекта завершился посадкой аллеи в г. Шелехов Иркутской области
Новости Красноярска: Лето раздельно: более 10 тонн пластика вывезли с левобережья Красноярска

Лето раздельно: более 10 тонн пластика вывезли с левобережья Красноярска

27 Сентября 2019 г.
Весь он идет на переработку
Новости Красноярска: Почти 3000 волонтеров приняли участие в экоакции РУСАЛа «День реки»

Почти 3000 волонтеров приняли участие в экоакции РУСАЛа «День реки»

27 Сентября 2019 г.
РУСАЛ впервые провел в 12 городах России экомарафон «День реки»
Новости Красноярска: День Енисея на косе Орлиха: волонтеры собрали 5 тонн мусора за два часа

День Енисея на косе Орлиха: волонтеры собрали 5 тонн мусора за два часа

17 Сентября 2019 г.
В девятый раз в Красноярске прошел экологический марафон
Новости компаний
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
08/10
Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке
08/10
В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Силовики и чиновники взялись за незаконные красноярские рынки и магазины

Силовики и чиновники взялись за незаконные красноярские рынки и магазины

10 Октября 2019 г.
Проверки начались после коррупционного скандала в мэрии
Новости Красноярска: В Минусинске из-за подтопления жилых домов ввели режим ЧС

В Минусинске из-за подтопления жилых домов ввели режим ЧС

10 Октября 2019 г.
Непригодными для проживания признаны 42 дома
Новости Красноярска: В Красноярске следователи разыскивают педофила

В Красноярске следователи разыскивают педофила

9 Октября 2019 г.
Правоохранители просят помощи в розыске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356