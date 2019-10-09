Красноярских школьников научили основам экологической утилизации мусора

В День учителя специалисты «Красноярской рециклинговой компании» решили провести необычные уроки. В трех классах двух учебных заведениях ребятам рассказали, что такое мусор, почему его неправильная утилизации опасна для биосферы и экологии планеты в целом. Ребята узнали, каковы правила сортировки и раздельного сбора мусора, хранения и переработки твердых коммунальных отходов.

Кроме того, лицеистам показали, как устроен настоящий, самый современный мусоровоз.

Формат эко-просвещения для старшеклассников и учеников четвертых и вторых классов был выбран разный. Так, восьмиклассникам прочитали научно-популярную лекцию, основанную на практическом опыте «Красноярской рециклинговой компании», а малыши сыграли в квиз на тему, как разделить мусор. На красочных карточках были напечатаны названия предметов , которые детям нужно было распределить по разным «корзинам» — в зависимости от того, можно ли их вторично переработать или нет. Все школьники справились с эко-практикой на отлично.

На лекции старшеклассникам рассказали, что одна из главных проблем утилизации твердых коммунальных отходов — низкий уровень их вторичной переработки. Например, в стране только около 3% мусора используется как вторсырье и служит источником для производства новой продукции. В Красноярске направление по работе со вторичными отходами только в самом начале пути, но по планам регионального оператора на левобережном технологическом участке в течение нескольких лет уровень вторичной переработки может увеличиться до 70%. Это позволит отправлять на полигоны исключительно те отходы, которые можно только захоронить. Еще один плюс — будет развиваться перерабатывающая отрасль и уменьшится объем полигонов.

«Для нас важно развивать экологическое направление. Первоначально мы направили усилия на то, чтобы отладить систему вывоза мусора на современном уровне. Сейчас важно перейти к следующему этапу — сортировке, переработке и размещению коммунальных отходов, не подлежащих вторичному использованию.. Так мы снизим нагрузку на окружающую среду и повысим уровень экологии», — подчеркнул Илья Ильин, генеральный директор «КРК».

«Красноярская рециклинговая компания» уже сейчас развивает направление по раздельному сбору мусора. Компания установила в городе более 300 сеток-контейнеров для пластика. За лето из них было вывезено и отправлено на переработку около 10 тонн пластиковых отходов.. В планах компании — организация мест накопления не только ПЭТ-отходов, но и стекла, картона. Одним из примеров успешного использования вторсырья является опыт Дивногорского завода полимерных изделий, где из отходов ПЭТ-бутылок изготавливают фурнитуру для мебельных фабрик. Полимеры идут и на другие цели — изготовление синтетических волокон, тканей, добавок в строительные смеси для производства брусчатки, например. А макулатура используется малыми перерабатывающими компаниями для изготовления туалетной бумаги и салфеток.

Наталья Орлова, руководитель отдела экологического мониторинга «КРК», рассказала, что цель школьных «зелёных» уроков — эко-просвещение детей:

«Это первый шаг к охране окружающей среды. Мы объясняем: надо любить наш город, природу. Надо учиться разделять отходы, образующиеся от нашей жизнедеятельности. Тогда наша страна сохранит природные ресурсы и богатства. Это здорово!».

У детей тема городской экологии вызвала большой интерес. Они спрашивали, где находятся точки для раздельного сбора мусора. На сайте министерства экологии края, пояснили специалисты компании, есть памятка по обращению с ТКО и карта пунктов утилизации вторсырья.

Накануне в красноярском парке Юннатов прошел фестиваль «Территория идей». «Красноярская рециклинговая компания» выступила одним из его соорганизаторов. На своей тематической площадке специалисты компании продемонстрировали устройство и работу современного мусоровоза. Такая же практика была повторена во время эко-уроков в лицее №28. Ребятам показали устройство спецтехники, которая помогает делать город чище, и даже разрешили посидеть за рулем. Кроме того, все младшеклассники получили удостоверения «Зеленый агент», которые они собрали сами в технике оригами.