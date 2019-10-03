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В Красноярске приостановлено загрязняющее атмосферу производство

Главная Экология
Красноярск
10:19 3 Октября 2019
экология, лес, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске частично приостановлена деятельность предприятия по производству пиломатериалов в Свердловском районе. Жители жаловались на котельную «Енисейлессозавода», которая загрязняла воздух на ул. Прибойная.

Инспекторы Минэкологии края и представители природоохранной прокуратуры прибыли на место в тот момент, когда сотрудники предприятия в трех котлоагрегатах сжигали мокрые отходы лесопиления, что является нарушением технологии.

С помощью передвижной эколаборатории было зафиксировано превышение вредных выбросов в атмосферу по бенз(а)пирену, пыли и оксиду углерода.

«Проверка показала, что на предприятии отсутствует план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время неблагоприятных метеорологических условий, не проводится производственный контроль на источнике выбросов загрязняющих веществ и с нарушением утилизируются отходы деревообработки. Также на промплощадке отсутствуют специально оборудованные места для складирования отходов», - сообщили в краевом правительстве.

За нарушения природоохранного законодательства инспекторы министерства временно приостановили работу котлов предприятия. Материалы проверки направлены в Свердловский районный суд для принятия решения о приостановке деятельности, сообщает корреспондент sibnovosti.ru.

Экология / НОВОСТИ
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