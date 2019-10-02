2 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ в рамках проекта «Под зеленым крылом» высадил полмиллиона деревьев в Иркутской области

Главная Экология
Красноярск
15:55 2 Октября 2019
предприятие, благоустройство, проект, город
версия для печати Ico_print

РУСАЛ в рамках реализации климатической стратегии компании в области поглощения парниковых газов высадил 500 тысяч деревьев на территории Иркутской области.
 
Один из этапов масштабного экологического проекта «Под зеленым крылом» завершился посадкой аллеи в г. Шелехов Иркутской области. В мероприятии приняли участие губернатор области Сергей Левченко , а также вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных, директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц, члены рабочего совета   ИркАЗа,. Общая площадь посадок деревьев в регионе превысила 125 га.
 
В марте 2019 года РУСАЛ объявил о реализации первой в России добровольной инициативы в области поглощения парниковых газов – посадке 1 миллиона деревьев с целью лесовосстановления. Территориями реализации проекта были выбраны два региона присутствия компании – Иркутская область и Красноярский край, в каждом из которых в этом году высаживается по 500 тысяч сосен. 
 
В июне 2019 года в ходе Петербургского экономического форума было подписано соглашение о реализации проекта между компанией РУСАЛ, Федеральным агентством лесного хозяйства России и правительством Иркутской области. В качестве основной территории для восстановления лесов в области выбран Боханский район. И это неслучайно: именно здесь лес наиболее сильно пострадал от пожара в 2016 году.

«Внимание к проблемам изменения климата в последние месяцы во всем мире как никогда велико. РУСАЛ был одной из первых компаний в России, кто включил задачу сокращения «углеродного следа» выпускаемой продукции в стратегию своего развития на долгосрочной основе. Помимо восстановления лесов, проект «Под зеленым крылом» несет и важную просветительскую функцию, направленную на популяризацию и увеличение количества экологических инициатив в повседневной жизни людей. Только такой комплексный подход сможет обеспечить заметный результат в будущем», - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

«Иркутская область – сосредоточение уникальных природных богатств не только в масштабах России, но и всей планеты. И конечно, сохранение лесов, которые занимают значительную часть территории нашего региона, - это задача, которая не может быть решена только в рамках акций, подобных сегодняшней. Наш опыт и опыт соседних стран говорит о том, что бережное отношение к природе, к лесу, должно быть неотъемлемой частью экологического воспитания граждан. Уверен, что в партнерстве с компаниями, которые являются лидерами в области внедрения экологических технологий и природоохранных инициатив, мы сможем развить это направление во всех сферах социальной жизни», - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Лесовосстановление – это одна из важнейших задач, которые стоят сегодня перед властями, перед обществом, и она решается на разных уровнях. Это посильно каждому из наших неравнодушных граждан, из наших неравнодушных коммерческих структур, как в данном случае, когда социально ответственный бизнес организует подобные акции. С учетом летней пожароопасной обстановки в Сибири эта программа приобретает особую актуальность», - прокомментировал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. 

РУСАЛ – один из лидеров отрасли, выпускающих низкоуглеродную продукцию. Более 90% металла компании производится с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы, и компания продолжает работу над улучшением этого показателя. В продвинутой стадии находится революционный для алюминиевой отрасли проект по внедрению безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов. В 2017 году компания презентовала свой новый бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Весь металл, производимый под брендом ALLOW, сертифицирован и прошел независимую проверку заявленного уровня «углеродного следа», который составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия (учитываются прямые и косвенные энергетические выбросы от алюминиевых заводов).
Кроме того, РУСАЛ является одним из инициаторов создания и активным участником Российского партнерства за сохранение климата, которое объединяет ведущие российские компании, заинтересованные в реализации проектов по борьбе с изменением климата и внедрении низкоуглеродных, природосберегающих технологий, а также снижении общей антропогенной нагрузки на климатическую систему.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лето раздельно: более 10 тонн пластика вывезли с левобережья Красноярска

Лето раздельно: более 10 тонн пластика вывезли с левобережья Красноярска

27 Сентября 2019 г.
Весь он идет на переработку
Новости Красноярска: Почти 3000 волонтеров приняли участие в экоакции РУСАЛа «День реки»

Почти 3000 волонтеров приняли участие в экоакции РУСАЛа «День реки»

27 Сентября 2019 г.
РУСАЛ впервые провел в 12 городах России экомарафон «День реки»
Новости Красноярска: День Енисея на косе Орлиха: волонтеры собрали 5 тонн мусора за два часа

День Енисея на косе Орлиха: волонтеры собрали 5 тонн мусора за два часа

17 Сентября 2019 г.
В девятый раз в Красноярске прошел экологический марафон
Новости Красноярска: Заботимся об экологии с азартом

Заботимся об экологии с азартом

17 Сентября 2019 г.
В Красноярске прошел квест «День Енисея»
Новости Красноярска: В красноярской школе построили мини-завод по переработке мусора

В красноярской школе построили мини-завод по переработке мусора

17 Сентября 2019 г.
Школьники применяют мальдивские технологии
Новости Красноярска: Норильские школьницы выиграли международный конкурс видео на экологическую тематику

Норильские школьницы выиграли международный конкурс видео на экологическую тематику

7 Сентября 2019 г.
Их фильм стал лауреатом первой степени
Новости компаний
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На месте колчаковских казарм в Красноярске создадут исторический центр

На месте колчаковских казарм в Красноярске создадут исторический центр

30 Сентября 2019 г.
Работы планируют начать в 2020 году
Новости Красноярска: В середине недели в Красноярск придет потепление

В середине недели в Красноярск придет потепление

30 Сентября 2019 г.
Дневные температуры повысятся до +14°С
Новости Красноярска: Медведь загнал туристов на скалу в заповеднике «Столбы»

Медведь загнал туристов на скалу в заповеднике «Столбы»

1 Октября 2019 г.
Никто не пострадал от хищника
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356