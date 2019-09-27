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Лето раздельно: более 10 тонн пластика вывезли с левобережья Красноярска

Главная Экология
Красноярск
10:58 27 Сентября 2019
экология, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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С начала лета «Красноярская рециклинговая компания» установила более 100 контейнеров для раздельного сбора отходов на левом берегу Красноярска. Всего их сейчас насчитывается 325 штук. На каждом контейнере есть табличка с изображением видов мусора, которые в него можно складывать, и специальный QR-код, по которому можно скачать приложение и посмотреть, где еще принимают вторсырье или отметить онлайн, что бак заполнен. Эта информация в режиме реального времени поступает в call-центр регионального оператора, который организует оперативный вывоз пластиковых отходов.

«Сначала мы устанавливали контейнеры для РСО в общественных местах - в парках, скверах, на набережной - там, где любят отдыхать горожане, -  рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». - И сразу стало понятно, что красноярцы с радостью поддерживают идею раздельного сбора мусора. Позже к нам стали обращаться управляющие компании и различные организации с просьбой установить такие баки возле многоквартирных домов и офисов. Сейчас их у нас по всему левому берегу уже 325, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом»

За это время было вывезено более 10 тонн пластика. Весь он идет на переработку. Причем, из использованных бутылок и канистр производят не только новую пластиковую посуду. Простая емкость из-под минеральной воды может превратиться в чайник или футболку. Один из самых распространенных видов ткани, произведенных из вторичных полимеров, - полиэстер. Из вторично переработанного полиэтилена делают технические ленты, шпагаты, мелкую строительную фурнитуру, ящики, паллеты, трубы и даже тротуарную плитку.

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