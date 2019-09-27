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Почти 3000 волонтеров приняли участие в экоакции РУСАЛа «День реки»

Главная Экология
Красноярск
09:40 27 Сентября 2019
уборка, акция, предприятие, река, волонтеры
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РУСАЛ  впервые провел в 12 городах России экомарафон «День реки», участие в котором приняли около 3000 волонтеров. Их усилиями более 30 тонн бытовых отходов было собрано с берегов российских рек, а часть из них уже отправлена на переработку.

«День реки» – это новый масштабный экологический проект РУСАЛа, который стал продолжением известного экомарафона «День Енисея», реализуемого с 2011 года в Красноярском крае и Хакасии. С 2015 года аналогичная акция стала проходить в Ачинске под названием «День Чулыма». В 2019 году марафон объединил уже 12 городов России: Красноярск и Саяногорск («День Енисея»), Ачинск, Назарово, Боготол и с. Белый Яр («День Чулыма»), Братск («День Братского моря»), Волгоград («День Волги»), Каменск-Уральский («День Исети»), Краснотурьинск («День Турьи»), Североуральск («День Колонги») и Шелехов («День Олхи»).

Во время акций под эгидой «Дня реки» сотни добровольцев в российских городах собирают мусор вдоль рек рядом с излюбленными местами отдыха местных жителей. Сбор мусора проходит в необычных форматах экологических квестов, когда команды волонтеров соревнуются в объеме собранного мусора и сортировке отходов. Для всех участников работают площадки с экологическими мастер-классами, конкурсами и спортивными эстафетами, а также фудкорты и фотозоны. Наиболее результативные команды волонтеров получают призы с фирменной символикой акции.

– «День реки» – это не только возможность привлечь внимание тысяч людей к проблемам загрязнения окружающей среды, но и шанс внести свой посильный вклад в сохранение чистоты российских рек. О востребованности таких акций говорит тот факт, что они имеют огромный отклик среди волонтеров – в каждом городе в мероприятиях приняли участие от 100 до 700 участников. Надеемся, что в следующем году к нам присоединится еще больше активных горожан, – отметила Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Экологический марафон «День реки» проходил с июня по сентябрь 2019 года. Координатором акции выступил Центр социальных программ РУСАЛа (https://fcsp.ru).

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экология / НОВОСТИ
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