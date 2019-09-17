День Енисея на косе Орлиха: волонтеры собрали 5 тонн мусора за два часа

В девятый раз в Красноярске прошел экологический марафон «День Енисея», организованный компанией РУСАЛ при поддержке партнеров и волонтеров. На уборку берегов Енисея в районе косы Орлиха в Зеленой роще пришло более 750 человек. За 2 часа команды собрали 5 тонн мусора, в том числе 478 стеклянных бутылок, 52 мешка пластикового мусора и 41 покрышку.

«День Енисея» – официальный праздник Красноярского края, который отмечается в сентябре. Ежегодно в честь этого праздника в Красноярске проходят масштабные экологические акции. Всего за 9 лет деятельности проекта проведено более сотни экологических акций, во время которых с берегов Енисея вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников составило 80 тысяч человек.

Организатором «Дня Енисея» выступает компания РУСАЛ, однако инициативу металлургов широко поддерживают организации-партнеры, команды волонтеров образовательных учреждений, органов власти, культурных организаций и представители бизнеса. Среди них «Леруа Мерлен», «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», МТС, Красноярская рециклинговая компания, волонтерский центр «Доброе дело», Управление социальной защиты населения администрации Ленинского района Красноярска, АНО «Мастерская добра» и другие.

«Этот праздник мы проводим каждый год. Люди любят свой город и главную его водную артерию – Енисей, и считают, что он должен быть чистым, – рассказала Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа. – Нам приятно, что с каждым новым мероприятием участников экологического праздника становится все больше. С нами всегда наши друзья и партнеры. Вместе мы – большое экологическое движение в поддержку любимой реки.

Команды волонтеров не просто собирали мусор, но и соревновались в его количестве и оригинальности. Победителем экологического квеста стала самая многочисленная команда – студенты Красноярского государственного аграрного университета. В лидеры по объему собранного мусора попали команды волонтерского центра «Доброе дело», ГУ МЧС по Красноярскому краю и Красноярского молодежного корпуса спасателей. В номинации «Лучший трофей» объявлено два победителя. Объединенная команда РЖД и Молодежного клуба Русского географического общества презентовала сразу несколько трофеев под лозунгом «Пройди эковест – собери Жигули!». А участники команды МЧС на глазах у всех собравшихся изогнули гвозди, найденные на берегу Енисея, в форму сердца – как символ любви к празднику и родной реке.

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году, когда компания РУСАЛ и Красноярское отделение Русского географического общества (РГО) выступили с инициативой учреждения регионального праздника «День Енисея» и организации в этот день ежегодной масштабной экологической деятельности на берегах Енисея. В поддержку праздника в Красноярском крае и Хакасии были проведены массовые волонтерские акции по уборке берегов. Инициатива была поддержана, и в январе 2012 года указом Губернатора Красноярского края Л.В. Кузнецова последняя суббота сентября объявлена региональной экологической датой – «Днем Енисея».

По материалам компании РУСАЛ

Фото: РУСАЛ