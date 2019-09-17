Заботимся об экологии с азартом

В Красноярске на набережной в районе косы Орлиха провели заключительную акцию экологического марафона «День Енисея», который проходит в городе с 2011 года и включает в себя различные экологические проекты и мероприятия.

Основная активность — экологический квест, когда команды волонтеров и городских организаций убирают мусор на берегу Енисея. Субботник проходит в соревновательном формате. Те команды, что собрали больше всего мусора, получают призы от организаторов. А самые необычные находки используются в своего рода мусорных инсталляциях.

Один из участников квеста — команда левобережного оператора по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания» — уже не первый раз принимает участие в этом мероприятии.

«Впервые мы вышли на сбор мусора в июне – на старте марафона, сегодня мы снова здесь. Мы собрали свою команду для участия в экоквесте, сотрудники с энтузиазмом восприняли эту идею, – рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «КРК». – Весь собранный в рамках субботника мусор силами нашей компании будет вывезен на лицензированный полигон. Кроме того, победители сегодняшних конкурсов получат призы от «Красноярской рециклинговой компании».

В этот раз корпоративные волонтеры регионального оператора стали частью большой команды из 753 человек. За два часа квеста удалось собрать 478 стеклянных бутылок, 52 мешка пластикового мусора и 41 покрышку - всего пять тонн мусора, который вывезла «КРК». По словам Игоря Кима, компания всегда поддерживает экологические акции и считает это очень важным аспектом работы.

«Тем самым мы не только помогаем организаторам, но и своим примером показываем ответственное отношение к нашему городу, к Енисею. Только совместными усилиями мы сможем убедить горожан бережно относиться к окружающей среде», — говорит Игорь Ким.

Отметим, с 2011 года в рамках акции «День Енисея» с берегов реки вывезено около 850 КАМАЗов бытового мусора. Волонтерами акции стали порядка 80 тысяч человек. С каждым годом растет число партнеров Дня Енисея: как коммерческих экологически ответственных компаний, так и общественных, государственных и образовательных организаций.

«За эти девять лет в рамках акции прошло уже более 300 мероприятий, и количество участников постоянно растет. Это не просто субботник, это праздник. Приходят предприятия, молодежные и волонтерские организации, люди объединяются дворами. Они любят свой город, реку Енисей, и это здорово», — рассказывает один из организаторов «Дня Енисея» Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти компании РУСАЛ.

Фото: vk.com/deneniseya