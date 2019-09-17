В красноярской школе построили мини-завод по переработке мусора

В красноярской школе-интернате № 1 заработал мини-завод по переработке мусора. Предприятие запустил учитель технологии Виктор Голубев. Он сконструировал устройства для размельчения пластика и печь, в которой «выпекаются» изделия из вторсырья. По такой технологии работают заводы на Мальдивских островах, рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе управления образования города.

На школьном заводе перерабатывают пластиковые бутылки от молока, газировок и бытовой химии. Дети сортируют их, разрезают, а затем отправляют в устройство для измельчения.

«Затем измельченный пластик кладется под металлический пресс и отправляется в печь. За 10 минут бывшие бутылки и банки превращаются в цветастые блинчики. Из них ребятишки мастерят брелоки, блокноты, чехлы для телефона, папки для бумаг и даже строительные материалы. При помощи экструдеров можно делать пластиковый пластилин и вылепить практически любое изделие», - рассказали в мэрии.

Отметим, что мини-завод по переработке мусора – это пример экологического проекта, которые сейчас реализуются во всех школах Красноярска.