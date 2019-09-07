7 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Норильские школьницы выиграли международный конкурс видео на экологическую тематику

Главная Экология
Красноярск
14:38 7 Сентября 2019
экология, конкурс, видео, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Норильские школьницы выиграли международный конкурс видео на экологическую тематику. Они сняли короткий рисованный фильм «Цвет добра». По условиям конкурса, длина видео могла быть максимум три минуты.

«Лучший анимационный фильм, который длится всего две с половиной минуты, сняли  школьницы из Норильска Мишенкова Марта, Проскурякова Софья, Косаренко Дарья и Зайцева Арина. Девочкам по 10-12 лет. Ролик называется «Цвет добра». Он о том, как наша серая жизнь – серые дома, города, люди – может стать яркой и цветной, если начать делать что-то полезное. Совсем немного. Например, полить увядающий куст, из которого потом вырастет могучее дерево и украсит ваш двор или парк», - рассказали организаторы.

Награждение сегодня в Иркутске проведет известная телеведущая Татьяна Лазарева. Авторы лучших работ получат тур по Прибайкальскому нацпарку или экшн-камеры. Планируется, что ролики победителей будут транслировать по ТВ, а также в кинотеатрах перед сеансами.

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Минприроды включило шесть городов края в список самых загрязненных в России

Минприроды включило шесть городов края в список самых загрязненных в России

4 Сентября 2019 г.
Красноярский край — антилидер в Сибири
Новости Красноярска: В Красноярске взамен неприжившихся деревьев высаживают новые

В Красноярске взамен неприжившихся деревьев высаживают новые

4 Сентября 2019 г.
Подрядчики проводят эти работы по гарантии
Новости Красноярска: В Красноярске создадут онлайн-приложение движения мусоровозов

В Красноярске создадут онлайн-приложение движения мусоровозов

3 Сентября 2019 г.
А также посчитают мусорные баки
Новости Красноярска: С берегов Маны вывезли 4 тонны мусора

С берегов Маны вывезли 4 тонны мусора

27 Августа 2019 г.
На реке прошла экологическая акция
Новости Красноярска: Ученые рассказали о последствиях задымленности в Красноярске

Ученые рассказали о последствиях задымленности в Красноярске

23 Августа 2019 г.
Исследователи проанализировали состав мелкодисперсной пыли
Новости Красноярска: «Славнефть-Красноярскнефтегаз» выпустило в Енисей 155 тысяч мальков осетра

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» выпустило в Енисей 155 тысяч мальков осетра

20 Августа 2019 г.
Предприятие занимается освоением недр в Эвенкийском муниципальном районе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске родители боятся водить детей в садик из-за «вспышки» менингита

В Красноярске родители боятся водить детей в садик из-за «вспышки» менингита

3 Сентября 2019 г.
Эксперты массовый характер заболевания отрицают
Новости Красноярска: Мост через реку в Красноярском крае рухнул под весом фуры

Мост через реку в Красноярском крае рухнул под весом фуры

2 Сентября 2019 г.
На 61 км автодороги «Ново-Болтурино - Новая Недокура» закрыто движение
Новости Красноярска: В Красноярске скончался известный адвокат Роберт Дубинников

В Красноярске скончался известный адвокат Роберт Дубинников

2 Сентября 2019 г.
Он умер на 77-м году жизни
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356