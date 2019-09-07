Норильские школьницы выиграли международный конкурс видео на экологическую тематику. Они сняли короткий рисованный фильм «Цвет добра». По условиям конкурса, длина видео могла быть максимум три минуты.

«Лучший анимационный фильм, который длится всего две с половиной минуты, сняли школьницы из Норильска Мишенкова Марта, Проскурякова Софья, Косаренко Дарья и Зайцева Арина. Девочкам по 10-12 лет. Ролик называется «Цвет добра». Он о том, как наша серая жизнь – серые дома, города, люди – может стать яркой и цветной, если начать делать что-то полезное. Совсем немного. Например, полить увядающий куст, из которого потом вырастет могучее дерево и украсит ваш двор или парк», - рассказали организаторы.

Награждение сегодня в Иркутске проведет известная телеведущая Татьяна Лазарева. Авторы лучших работ получат тур по Прибайкальскому нацпарку или экшн-камеры. Планируется, что ролики победителей будут транслировать по ТВ, а также в кинотеатрах перед сеансами.