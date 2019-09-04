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Минприроды включило шесть городов края в список самых загрязненных в России

Главная Экология
Красноярск
11:45 4 Сентября 2019
экология, красноярск, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минприроды РФ опубликовало список городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Перечень опубликован на сайте ведомства. 

Согласно данным министерства, в шести городах Красноярского края в 2018 году выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. В списке оказались Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Ачинск и Норильск. 

В целом, Красноярский края стал антилидером среди сибирских регионов по объему загрязняющих веществ (2,6 млн т). Экологи в течение года фиксировали выбросы твердых веществ, оксида углерода, диоксида серы, бензапирена, диоксида азота и формальдегида. 

В докладе Минприроды говорится, что такая экологическая ситуация в крае напрямую связана с «отраслевой специализацией» региона — здесь сосредоточены промышленные предприятия. Тем не менее, Красноярский край в 2018 году направил на охрану атмосферного воздуха наибольшее количество инвестиций, сумма достигла 4,6 млрд рублей.

Отмечается, что с 2010 года в регионе объем выбросов вредных веществ сократился на 6,5%.

Помимо шести городов края в список также включили Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Кызыл, Новокузнецк, Черногорск и другие. 

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