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В Красноярске взамен неприжившихся деревьев высаживают новые

Главная Экология
Красноярск
10:57 4 Сентября 2019
красноярск, благоустройство, посадка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске началась замена неприжившихся деревьев на новые. В департаменте городского хозяйства сообщили, что осень – самое лучшее время для посадок крупномеров. В прошлом сезоне в краевом центре было высажено 13 тысяч 111 деревьев. Из них не прижились всего 609 штук, что составляет около 5%. Все погибшие кустарники подрядчики за свой счет заменят на аналогичные. Работы производятся по гарантии.

«Один из самых крупных подрядчиков – МП «УЗС». Работы по замене деревьев по гарантии они уже начали. В частности уже заменены 13 сосен у арены «Платинум», 21 сосна и 10 берез на о. Татышев, 15 деревьев разных пород в микрорайоне Черемушки, яблони, рябины, черемухи и тополя в Советском районе», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе мэрии.

Состояние вновь посаженных деревьев специалисты департамента горхозяйства проверят следующей весной. Если какие-то будут нездоровыми, подрядчиков снова обяжут их заменить. Срок гарантии на деревья составляет три года с момента посадки.

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