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В Красноярске создадут онлайн-приложение движения мусоровозов

Главная Экология
Красноярск
11:13 3 Сентября 2019
красноярск, it-технология, экологи
Автор: Sibnovosti.ru
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«Красноярская рециклинговая компания» проводит инвентаризацию контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. В первую очередь это нужно для автоматизации производственных процессов и оптимизации транспортных маршрутов мусоровозов. Один из главных моментов – установление гео-координат контейнерной площадки или мусорокамеры. Это позволит впоследствии, как это сделано в системе городского общественного транспорта, через онлайн-приложение получать информацию о местонахождении мусоровоза и времени его прибытия по конкретному адресу.

«Нам предстоит обследовать почти 4 тысячи многоквартирных и более 9 тысяч частных домов плюс мусорные площадки 3,5 тысячи юридических лиц и бюджетных организаций, с которыми «КРК» имеет договорные отношения. Работа эта большая. По нашим подсчетам, она продлится около полутора месяцев, – рассказывает исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

В Красноярске создадут онлайн-приложение движения мусоровозов

Данные, полученные в ходе инвентаризации, хранятся в электронном виде – это позволит создать специальное мобильное приложение для потребителей.

«В приложении о пассажирском транспорте можно посмотреть время прибытия автобуса. В отрасли вывоза ТКО должно быть что-то подобное, чтобы потребитель получал информацию о местонахождении мусоровоза и времени его прибытия по конкретному адресу», – пояснил Игорь Ким.

И для создания такого мобильного сервиса уже есть все предпосылки. Еще в ноябре прошлого года в Красноярске было разработано приложение Cleanpath, которое помогает найти ближайший контейнер для раздельного сбора мусора.

«В прошлом году мы для Красноярска разработали бесплатное приложение Cleanpath. Оно позволяет найти ближайший контейнер или сетку для сбора пластика, отработанных батареек, алюминия или картона. Это очень важно для тех, кто занимается раздельным накоплением мусора, - говорит  генеральный директор компании-разработчика ООО «ВСТ» Вера Разоренова. – Цель приложения – снизить объем вывоза мусора на полигон и сохранить ресурсы. Это приложение может быть полезно и региональному оператору по сбору ТКО. Оно позволит «КРК» управлять своими бизнес-процессами в режиме онлайн».

В Красноярске создадут онлайн-приложение движения мусоровозов

Еще одна задача инвентаризации – определение состояния контейнеров. Сейчас около 2 тысяч из них нуждается в замене. На каждую площадку накопления заполняется специальная анкета, в которой указывается количество мусорных баков, их вид и объем, прикрепляется соответствующее фото. Это позволит региональному оператору наиболее эффективно выстраивать логистику и график движения мусоровозов. На сегодняшний день обследовано уже более 600 контейнеров.

 

фото: dela.ru

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