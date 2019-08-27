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С берегов Маны вывезли 4 тонны мусора

Главная Экология
Красноярск
11:14 27 Августа 2019
общество, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям очистили берег реки Мана от мусора. В пресс-службе краевого правительства корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что активисты убрались на отрезке от поселка Береть до населенного пункта Манский. Они собрали около 4 тонн мусора. 

«Акция проводится уже в шестой раз. Мероприятие проходит при поддержке министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Участники рассказывали туристам о вреде, который они наносят природе. Специалисты уверены, что проведение выездных эколого-просветительских мероприятий окажет неоценимый эффект на любителей природы», — отметили в Минэкологии.

Инспекторы добавили, что ежегодно собирают по берегам Маны по 3-4 тонны отходов. Чаще всего туристы оставляют после себя консервные банки и бутылки.

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