С берегов Маны вывезли 4 тонны мусора

Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям очистили берег реки Мана от мусора. В пресс-службе краевого правительства корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что активисты убрались на отрезке от поселка Береть до населенного пункта Манский. Они собрали около 4 тонн мусора.

«Акция проводится уже в шестой раз. Мероприятие проходит при поддержке министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Участники рассказывали туристам о вреде, который они наносят природе. Специалисты уверены, что проведение выездных эколого-просветительских мероприятий окажет неоценимый эффект на любителей природы», — отметили в Минэкологии.

Инспекторы добавили, что ежегодно собирают по берегам Маны по 3-4 тонны отходов. Чаще всего туристы оставляют после себя консервные банки и бутылки.