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Ученые рассказали о последствиях задымленности в Красноярске

Главная Экология
Красноярск
08:55 23 Августа 2019
лесные пожары, воздух, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экологи общественного объединения «Зеленые» совместно с учеными СФУ проанализировали состав мелкодисперсной пыли, содержащейся в воздухе Красноярска в период лесных пожаров. Для исследования были произведены заборы воздуха с 15 по 22 июля. В этот период в атмосфере была зафиксирована высокая концентрация твердых частиц диаметром менее 10 микрометров (PM10) и 2,5 микрометров (PM 2,5). В них содержались такие элементы как кислород, кальций, алюминий, кремний, калий, железо, фосфор, марганец.

Ученые отмечают, что мелкодисперсная пыль способствует развитию рака легких, инфекций дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Неблагоприятное воздействие лесных пожаров на организм может быть как быстрым, так и отсроченным. Острое воздействие приводит к гипоксии, раздражению дыхательных путей, к затруднению дыхания, а отсроченное обусловлено мутагенными и канцерогенными эффектами», - говорится в отчете.

Напомним, что в Красноярском крае в июле и августе горели леса на площади более 1 млн гектаров. К тушению привлекали силы МЧС и Минобороны. Сейчас на севере края горит более 700 гектаров тайги, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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