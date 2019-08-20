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«Славнефть-Красноярскнефтегаз» выпустило в Енисей 155 тысяч мальков осетра

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Красноярск
15:12 20 Августа 2019
рыба, экология, река, вода, компания, енисей
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В рамках проведения компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» выпустило в Енисей 155 тысяч мальков осетра. Предприятие занимается освоением недр в Эвенкийском муниципальном районе, в частности наиболее крупного Куюмбинского месторождения.  Начиная с 2016 года «Славнефть-Красноярскнефтегаз» планомерно реализует программу по восстановлению ихтиофауны и искусственному зарыблению водоёмов, расположенных вблизи районов своей производственной деятельности.

За последние годы по инициативе ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Енисей выпущено более 600 тысяч молоди ценных пород рыб, которые уже через 6 лет дадут потомство в количестве примерно 300-400 тысяч икринок от каждой выпущенной рыбы. Перед тем, как попасть в реку, мальки осетра около года выращиваются в специальных инкубаторах на рыбоводном заводе. За это время они набирают нужную массу до 1 грамма, что дает им возможность адаптироваться в природе. Готовность к выпуску определяют специалисты территориального управления Росрыболовства. В автомобильных цистернах мальков доставляют к месту выпуска в районе города Енисейска. Это наиболее близкая к Куюмбинскому месторождению точка, куда рыба может быть перевезена без существенных потерь. Выпуск молоди осуществляется под надзором руководства ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», специалистов ФГБУ «Главрыбвод» и  Енисейского территориального управления Росрыболовства. 

Найденные окаменелости осетровых доказывают что этот вид рыб появился около 200 миллионов лет назад.  Енисейский осетр и теперь выглядит как современник динозавров, его тело заключено в защитный костяной покров. Тем не менее, в наше время ученые опасаются исчезновения этого древнейшего обитателя сибирских рек. Запасы осетровых резко снизились и находятся на критическом уровне. Системная работа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по восстановлению водных биоресурсов вносит свой вклад в сохранение популяции осетровых в естественной среде обитания и поддержание биологического баланса. 

По материалам ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

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