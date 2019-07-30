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Минэкологии зафиксировало превышение концентрации вредных веществ в воздухе Красноярска

Главная Экология
Красноярск
16:59 30 Июля 2019
красноярск, лесные пожары, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевое Минэкологии подвело итоги работы передвижной эколаборатории за минувшую неделю, когда Красноярск был окутан смогом от лесных пожаров на севере региона. В правительстве признали, что концентрация вредных веществ была превышена. По результатам отбора проб, зафиксированы превышения концентраций по диоксиду азота, взвешенным веществам, взвешенным частицам (до 2,5 мкм), гидрохлориду, гидрофториду и бенз(а)пирену, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Всего краевой наблюдательной сетью, в которую входят девять автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произведено более 28 тысячи отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентрации загрязняющих веществ зафиксирован в 170 случаях, что составляет 0,6% от общего числа отобранных проб», - отметили в пресс-службе Минэкологии.

Напомним, что сообщения о нарушениях природоохранного законодательства от горожан принимают по телефону горячей линии министерства в Красноярске 21-21-706.

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