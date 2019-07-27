Крупные красноярские предприятия снизили выбросы из-за лесных пожаров

Красноярские предприятия добровольно снизили количество выбросов в период действия лесных пожаров. С такой просьбой к руководству компаний обратился глава региона Александр Усс. 11 заводов исполнили поручение — подтверждающие документы поступили в министерство экологии и рационального природопользования.

«Территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксирует регулярные превышения концентраций по взвешенным частицам (до 2,5 мкм). В этой связи все мероприятия направлены на ограничение работ, связанных с пылением», — говорится в сообщении.

Так, нагрузку на окружающую среду снизили: «Красцветмет», «РУСАЛ Красноярск», «Сибирская генерирующая компания», «Красноярский ЭВРЗ», «КраМЗ» и другие.



Напомним, на севере Красноярского края бушуют лесные пожары, их площадь увеличилась до 940 тыс. га. Из-за этого во многих городах и поселках региона, а также в соседних населенных пунктах образовался смог.