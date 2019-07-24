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Андрей Клишас: «Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, где будет проводиться экологический эксперимент»

Главная Экология
Красноярск
11:37 24 Июля 2019
экология, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» был одобрен накануне на заседании Совета Федерации.

Как сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в соответствии с указанным законом эксперимент будет проводиться с 01.01.2020 по 31.12.2024.

Для каждой территории эксперимента правительством Российской Федерации будет утвержден комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, в целях оценки состояния атмосферного воздуха и вредного воздействия на человека факторов среды обитания создается федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента. Это позволит в режиме реального времени оценивать и анализировать ход экологического эксперимента.

По мнению сенатора, то, что Красноярск и Норильск вошли в перечень городов, на территории которых будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, имеет огромное значение для развития территорий края:

«Красноярский край является одним из промышленных центров нашей страны, в связи с чем вопросы охраны окружающей среды являются актуальными для региона. Эксперимент позволит систематизировать все те мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу, которые уже точечно выполняются в регионе. Закон абсолютно коррелируется с той масштабной программой по улучшению экологии, которую сегодня реализует «Норникель», — подчеркнул Андрей Клишас.

Фото: council.gov.ru

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