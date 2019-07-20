В субботу, 20 июля, в Красноярск вернулся опасный смог и запах гари. Дымкой затянуло практически весь город.

Напомним, дым от лесных пожаров на севере края простоял в Красноярске все прошлые выходные и рассеялся только ко вторнику. Тогда специальные службы на удивление не зафиксировали экстремального уровня загрязнения воздуха.

На прошедшем 16 июля брифинге в правительстве края представители минэкологии отметили, что повторения ситуации с неблагоприятной экологической обстановкой в правительстве постараются не допустить.

«Прогнозы на август неблагоприятные, однако мы надеемся, что спадут очаги пожаров и будет предотвращено дальнейшее их распространение».

Добавим, что на эти выходные синоптики прогнозируют прохладную и пасмурную погоду.

фото: Валерия Савельева