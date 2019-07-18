Greenpeace включил Красноярск в рейтинг самых загрязненных городов России

Всемирная организация Greenpeace провела очередное экологическое исследование. На этот раз эксперты выясняли, в воздухе каких городов России содержится больше всего диоксида азота — токсичного газа, вызванного горением топлива. Результаты опубликовал РБК.

Так, Красноярск оказался на пятом месте в рейтинге. Средняя концентрация газа здесь составляет 0,31 единицы. Антилидером в экологическом списке является Москва, затем идут Санкт-Петербург, Челябинск и Новосибирск.

По данным из открытых источников, диоксид азота (NO2) — токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания легких при остром воздействии, а также увеличивает риск хронических заболеваний. Этот газ является продуктом горения, поэтому чаще всего его выделяет автотранспорт.

«По концентрации диоксида азота можно в целом судить о загрязненности городского воздуха», — рассказали эксперты общественной организации.

Рейтинг был составлен на основе данных со спутников с июня 2018 по май 2019 года.

Напомним, в прошлом году независимая международная организация «Greenpeace» проверила, как власти Красноярска и других крупных городов России решают проблему загрязнения воздуха от транспорта. С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.

Фото: greenpeace.ru