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В Красноярске не будут вводить режим «черного неба» из-за дыма

Главная Экология
Красноярск
11:12 16 Июля 2019
красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом правительстве сегодня, 16 июля, прошел брифинг по экологической обстановке в Красноярске. Улучшения ситуации с задымленностью в краевом центре ждут вечером 17 июля — в городе пройдут дожди с грозами. Кроме того, в среду синоптики прогнозируют смену направления ветра на юго-западное. 

По словам министра экологии Красноярского края Павла Корчашкина, поводов вводить режим неблагоприятных метеоусловий нет. 

Мы внимательно и беспрерывно следим за экологической обстановкой — лаборатории работают в круглосуточном режиме и делают замеры каждые 20 минут. Мы смотрим за нашими промышленными предприятиями, и превышения по другим веществам, помимо 2,5 ПМ (мелкодисперсная пыль), наша сеть не фиксирует. Нет оснований говорить о неблагоприятных метеоусловиях и вводить специальные режимы. Ситуация под контролем», — сказал министр. 

На брифинге еще раз подтвердили — дым от лесных пожаров из Эвенкийского и Богучанского районов, а также Иркутской области в краевой центр принес северо-восточный и восточный ветер. 

Как рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе городского управления культуры, мероприятия на свежем воздухе в связи с неблагоприятной экологической обстановкой отменены не будут, по крайне мере до особого распоряжения. 

«Очаги возгораний фиксируют в труднодоступных районах Красноярского края. В Кежемском районе пожары удалось потушить, небольшие очаги есть в Мотыгинском и Северо-Енисейском районах. Мы будем следить за обстановкой в крае. Если возникнет необходимость, мы снова будем наращивать силы», — рассказали на брифинге. 

Спикеры отметили, что повторения ситуации с неблагоприятной экологической обстановкой в правительстве постараются не допустить.

«Прогнозы на август неблагоприятные, однако мы надеемся, что спадут очаги пожаров и будет предотвращено дальнейшее их распространение», — подытожили спикеры. 

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