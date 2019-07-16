В Красноярске ради экологии предлагают ограничить движение транспорта днем

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подготовило проект постановления об ограничении движения грузового транспорта в дневное время. В ведомстве уверены, что предлагаемые меры позволят сократить выбросы загрязняющих веществ.

Так, предусматривается ограничение движения по городу в период с 6:00 до 21:00 грузовых транспортных средств, экологический класс которых ниже третьего. Кроме того, в дневные часы не смогут передвигаться по дорогам Красноярска грузовики тяжелее 12 тонн.

Ограничение не коснется спецтранспорта и спецтехники, а также пассажирских автобусов и машин, занимающихся перевозкой пищевых продуктов, кормов, лекарств и топлива, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В случае утверждения нового постановления Минэкологии в городе установят соответствующие дорожные знаки.