Дым над Красноярском рассеется к середине недели

Экологическая ситуация в Красноярске изменится к середине недели. Дым от лесных пожаров из Эвенкийского и Богучанского районов, а также Иркутской области в краевой центр принес северо-восточный и восточный ветер. По информации краевого Минэкологии, во вторник в городе пройдут дожди, а в среду вечером направление ветра изменится на юго-западное – в Красноярске станет свежее.

Пока же передвижная эколаборатория в городе работает в круглосуточном режиме. Приборы зафиксировали превышение концентраций загрязняющих веществ в воздухе во всех районах Красноярска.

«Полученные данные специалисты Минэкологии края передадут в Роспотребнадзор для оценки влияния выявленных показателей на здоровье человека. По оперативным данным территориальной сети наблюдения, превышение взвешенных частиц (до 2,5 мкм) в пределах 1,14-1,38 ПДК зарегистрировано на всех автоматизированных постах наблюдения за качеством атмосферного воздуха», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что дым от лесных пожаров над Красноярском держится с субботы, 13 июля.