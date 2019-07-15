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В Красноярске не зафиксировали экстремального уровня загрязнения воздуха

Главная Экология
Красноярск
09:15 15 Июля 2019
общество, красноярка, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Передвижная эколаборатория в Красноярске работает в усиленном режиме из-за сильного задымления в результате лесных пожаров. Дым от горящей тайги в северных районах края и в Иркутской области дошел до краевого центра в минувшие выходные. Из-за смены направления ветра город заволокло смогом. При этом лес горит на расстоянии 700-800 км от краевого центра.

В связи с ухудшением экологической ситуации Минэкологии усилило контроль за качеством воздуха в Красноярске. Случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воздуха в городе не зафиксировано, заверили корреспондента Sibnovosti.ru в пресс-службе регионального правительства.

«Наши специалисты работают в круглосуточном режиме. Отрабатываются все звонки, которые поступают на горячую линию министерства. Жители города также могут принять участие в рейдовых мероприятия, для этого достаточно оставить свои контактные данные. На сегодняшний день превышений концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано. Запах, который чествуют жители города, - это результат продуктов горения», - сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк. 

Добавим, что за выходные на горячую линию Минэкологии от жителей поступило более 100 жалоб на едкий запах в городе, эколаборатория произвела 20 выездов.

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