«Добрая традиция»: атомщики представили «Отчет по экологической безопасности» за 2018 год

Горно-химический комбинат – градообразующее предприятие «закрытого» города Железногорска, где работают несколько тысяч человек. В 1960-х годах комбинат участвовал в создании ядерного щита СССР, оставив наследие военной программы. В 1992 году прямоточные оборонные реакторы на предприятии были остановлены. После прихода новой управленческой команды во главе с Петром Гавриловым, атомщики стали особенно пристально следить за радиационным фоном и экологической обстановкой вблизи Железногорска и других населенных пунктов края. С 2011 года специалисты публично отчитываются перед экологами и общественниками о радиационной безопасности, совместно делают дозиметрические замеры вблизи Енисея и постоянно снижают негативное воздействие на окружающую среду. 2018 год не стал исключением — ГХК вновь представил экологический отчет. Что изменилось на предприятии за год, в материале Sibnovosti.ru.

В этом году атомщики собрали круглый стол в Красноярске и презентовали доклад об экологической безопасности вблизи предприятия в 2018 году. По традиции на мероприятии присутствовали экологи, представители краевых властей, научных сообществ, Общественной палаты России и Гражданской ассамблеи региона. Приехали в Красноярск и представители администрации Железногорска.

«Для нас важно присутствовать на таких мероприятиях, ведь мы живем и работаем в Железногорске. Нас волнует экологическое состояние нашей территории. Я второй год присутствую на круглом столе, организованном ГХК. Благодаря таким мероприятиям мы знаем, что состояние воздуха, почвы и воды на нашей территории хорошее и опасаться нечего», — сказала Ирина Шахина, главный специалист по экологии администрации Железногорска.

Доклад зачитал начальник экологического управления ГХК Алексей Шишлов. Около часа эксперт в цифрах и фактах рассказывал о результатах воздействия атомных производств на окружающую среду в 2018 году. После участники дискуссии задавали вопросы и делились своим мнением относительно представленного отчета.

Наследие

Спикер вкратце рассказал гостям, над какими проектами сегодня работает Горно-химический комбинат. Предприятие состоит из трех заводов — изотопно-химического, реакторного и радиохимического. На последнем сегодня производится смешанное уран-плутониевое топливо. Производство МОКС-топлива является уникальным проектом, не имеющим аналогов в мире. Разработку будут применять на энергоблоке №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800.

ИХЗ - самый молодой завод в структуре Горно-химического комбината. Его задача - безопасная транспортировка и хранение отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000, а в ближайшем будущем – и переработка.

«Реакторный завод — это то производство, которое раньше более других производств влияло на окружающую среду, в частности на Енисей. В настоящее время РЗ — это три остановленных уран-графитовых реактора. Его влияние сведено к нулю», — сказал спикер.

Наряду с инновационными разработками, важнейшей задачей для ГХК является обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды. Ежегодно предприятие выделяет на эти цели порядка 600 млн рублей.

«Мы обеспечиваем безопасность новых, действующих и выводимых из эксплуатации производств и снижаем негативное воздействие на окружающую среду до минимального уровня. Для соблюдения всех экологических требований на комбинате действует централизованная система управления эко-безопасностью, а также система экологического менеджмента. Контроль радиационной обстановки выполняется лабораторией радиоэкологического мониторинга», — отметил Алексей Шишлов.

Экология под контролем

С конца 90-х годов на ГХК работает автоматизированная система контроля радиационной обстановки — за год сотрудники экологического управления предприятия делают более 600 тысяч измерений. Все данные фиксируются в отчете и публикуются на сайте.

По словам Алексея Шишлова, каждый год экологи комбината осуществляют забор воды из Енисея, чтобы контролировать сбросы химических веществ. По итогам 2018 года их количество не превысило нормы.

«Ежегодно в обязательном порядке организуется экспедиция по Енисею. В настоящее время наш теплоход «А.Бояринов» находится в районе Стрелки, где впадает Ангара, и проводит исследования. Контроль осуществляется по всем параметрам: воздух, вода, почва, грунтовые воды», — отметил докладчик.

Аналитики также представили динамику выбросов радионуклидов за пять лет. Участники круглого стола обратили внимание, что в 2018 году отмечается незначительный рост выбросов трансурановых элементов: плутония и америция.

«Это связано с увеличением выпуска продукции МОКС-топлива. Но и в этих значениях выбросы выражаются в долях процента от допустимой нормы. Суммарный выброс радионулидов в сотни раз ниже установленной нормы», — рассказали специалисты ГХК.

ГХК ставят в пример

После представленного доклада участники круглого стола внесли свои предложения.

«Я присутствую на каждом экологическом отчете ГХК. 10 лет назад «закрытое» предприятие «Росатома» — Горно-химический комбинат — первым пошло навстречу запросам общества. С тех пор такие круглые столы проводятся ежегодно, это стало доброй традицией. За это время экологический отчет прошел большой путь с точки зрения открытости, расширения информации и учета тех замечаний, которые делали участники дискуссии. Меня полностью устраивает та информация, которая есть в отчетах ГХК. Сегодняшний круглый стол отразил профессионализм общественности и предприятия», — сказал член Общественной палаты России Валерий Васильев.

В следующий раз участники предложили пригласить на круглый стол представителей медицинских организаций Красноярского края, чтобы более детально поговорить о здоровье населения.

Начальник отдела радиационного мониторинга центра «Природа» Елена Собянина добавила, что ежегодные данные Горно-химического комбината не отличаются от показателей краевых лабораторий.

«Последние 20 лет я работаю в области радиоэкологии. Впервые я принимала участие в круглом столе в 2012 году, с тех пор это стало доброй традицией. Наше подразделение также проводит мониторинг в пойме реки Енисей и в 20- км части зоны наблюдения комбината. Результаты за прошлый год полностью идентичны с теми данными, которые предоставляем мы. В целом экологическая обстановка в этих точках благоприятная и не вызывает никаких опасений. Очаги техногенного загрязнения в пойме присутствуют – наследие прошлого, но сейчас они не представляют прямой угрозы для населения», — отметила Елена Собянина.

Из слов специалистов становится понятно, что сегодня влияние ГХК на окружающую среду практически отсутствует и не представляет угрозы для природы и людей.

Добавим, что экологические отчеты ГХК находятся в свободном доступе. С ними можно ознакомиться на сайте предприятия.

По материалам Горно-химического комбината