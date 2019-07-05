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В Красноярске растет число контейнеров для раздельного сбора мусора

Главная Экология
Красноярск
14:13 5 Июля 2019
мусор, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске растет число контейнеров для раздельного сбора мусора. Федеральный проект «Разделяй с нами» на территории левобережья реализует региональный оператор по работе с ТКО «Красноярская рециклинговая компания».

Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами». Проект был запущен в ноябре 2016 года и включает в себя установку контейнеров для раздельного сбора мусора в разных регионах России, а также просветительские мероприятия по привлечению внимания общества к проблеме утилизации отходов.

Напомним, что первые пять баков левобережный оператор установил еще в мае на территории эко-парка «Гремячая Грива», на новой набережной рядом со Свято-Успенским мужским монастырем, на краевой станции юннатов и непосредственно около офиса самого оператора, чтобы понять востребованность контейнеров под раздельный сбор у красноярцев. Особенно популярными оказались баки на территории эко-парка «Гремячая грива», а в общей сложности за месяц с пяти точек вывезли порядка 200 килограммов пластика.

Еще 29 контейнеров появились за текущую неделю в различных скверах и парках левобережья по следующим адресам:

Центральный район:

  • сквер «Сказочный городок» (от  ул. П. Коммуны до ул. Конституции, 7) 1шт;
  • сквер «Победителей» -1шт.

Также, шесть контейнеров установлены на протяжении всей центральной набережной левого берега Енисея от Культурно-исторического центра до Центра спортивных клубов.

Железнодорожный район:

  • сквер по пр. Свободный - ул. Маерчака - 1шт;
  • сквер по ул. К. Маркса – ул. Робеспьера- 1шт;
  • сквер по ул. Толстого – ул. Яковлева -1шт.

Октябрьский район:

  • сквер  «Серебряный» по ул.  Высотная, 15 – ул. Крупской 1г - 1шт;
  • сквер «Фестивальный» по ул. Новая Заря, 2 - 1шт;
  • сквер по ул. Карбышева  6, 8, 10, 10а  – 1шт;
  • сквер по ул. Мирошниченко 2, 6 - 1шт;
  • сквер по ул. Новосибирская, 39 а – 1шт.

Советский район:

  • сквер «Петра  и Февроньи» (пр. Металлургов, 22-18) -1 шт;
  • аллея памяти жертв «Чернобыльской АЭС» - 1шт;
  • сквер  по ул. 60 Лет СССР (бульвар Солнечный) -1шт.

Еще десять баков под раздельный сбор уже появились на острове Татышева – излюбленном месте отдыха большинства красноярцев. В общей сложности по всему левому берегу Красноярска будет установлено 200 таких контейнеров.

Опознать контейнеры очень легко – они выполнены в европейском стиле в ярко-зеленой цветовой гамме. На каждом контейнере есть табличка с изображением видов мусора, которые в него можно складывать, и специальный QR-код, по которому  можно скачать приложение и посмотреть, где еще можно сдать вторсырье или отметить онлайн, что бак уже заполнен. Эта информация в режиме реального времени будет поступать в call-центр регионального оператора, который организует оперативный вывоз пластиковых отходов.

Весь собранный пластик из этих контейнеров отправится на переработку.

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