Ученые проверяют состояние внедренных на Богучанской ГЭС рыбоохранных технологий

Участники группы мониторинга рыбоохранных мероприятий, реализованных при строительстве Богучанской ГЭС, провели проверку работы оборудования и состояние искусственных сооружений на дне водохранилища. Впервые в отечественной и мировой практике специалистами Института Гидропроект разработана и внедрена на пресноводном водоеме природоподобная технология сохранения водных биологических ресурсов с использованием естественной, но специальным образом обустроенной, среды их обитания.

Рыбозащитный комплекс гидроэлектростанции состоит из двух основных элементов. Специальными струегенераторами, установленными на бетонной плотине, создается искусственное течение, которое перенаправляет траектории движения водных обитателей от водозаборов ГЭС в безопасное рифовое место на каменно-набросной плотине. Кроме того, на удалённых от водозаборов ГЭС локальных участках водохранилища созданы высокопродуктивные биотопы-оазисы оседлого обитания ихтиофауны, отвлекающие рыб от продолжительных путешествий к источнику опасности.

В совокупности рыбоохранный Комплекс позволяет создать для рыб благоприятные условия в безопасных местах и не допустить их перемещение в опасные зоны. Благодаря искусственным рифам, вместо того, чтобы скатиться в к источнику опасности, ихтиофауна остаётся в водохранилище.

«В стоковом течении планктон движется в сторону ГЭС, за ним – планктофаги (виды, питающиеся планктоном), за ними – хищники. Риф служит не только субстратом для размножения кормовой базы, но и позволяет закрепить хищников на удалении от плотины. Используя риф в качестве охотничьей засады, они выстраивают биологический барьер – не пропускают планктофагов вниз по течению и всю зиму питаются ими. Таким образом хищники не только предупреждают подход планктофагов к ГЭС, но и перерабатывают их менее ценную биомассу в свою более ценную», - пояснил главный специалист Института Гидропроект, доктор технических наук Александр Иванов.

Помимо основной природоохранной функции, рифовые комплексы позволяют также создать в водохранилище благоприятные условия для развития управляемой пастбищной аквакультуры.

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»