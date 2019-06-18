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В Красноярске стартовал экологический марафон «День Енисея»

Главная Экология
Красноярск
12:50 18 Июня 2019
акция, благоустройство, экология, предприятие
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Ежегодный экологический марафон «День Енисея» открыл девятый сезон в Красноярске. Его организатором выступает компания РУСАЛ при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству.

Отправной точкой «Дня Енисея» стала коса Орлиха – берег Енисея в Советском районе Красноярска. На берегу собралось около 400 волонтеров из различных организаций, предприятий, вузов, государственных структур, чтобы принять участие в уборке территории. Во время субботника работали локации для раздельного сбора мусора. Всего с набережной Косы Орлиха вывезли 4 тонны отходов и, кроме этого, 43 мешка пластикового мусора, 70 покрышек. Часть мусора  спецмашины увезли на перерабатывающий завод.

По традиции субботники «День Енисея» проходят в формате экологических квестов: волонтеры соревнуются в количестве собранного мусора (за каждый мешок команде начисляются баллы) и принимают участие в конкурсе на самый оригинальный мусорный трофей. Команды, заработавшие наибольшее количество баллов, поощряются сувенирами с символикой «Дня Енисея».

– «День Енисея» – один из показательных примеров того, как проблема загрязнения нашей главной водной артерии объединила волонтеров большого количества организаций, общественных объединений и госучреждений. Экологический марафон за годы своего существования превратился в экодвижение, у которого очень много сторонников в Красноярском крае и Хакасии. Главная цель волонтерских акций – привлечение внимания общественности к вопросам охраны ресурсов Енисея, – рассказала Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

В организации экоквеста «День Енисея» принимали участие компании Леруа Мерлен, Филипп Моррис, МТС, Красноярская рециклинговая компания, волонтерский центр «Доброе дело», Управление социальной защиты населения администрации Ленинского района Красноярска, АНО «Мастерская добра».

Следующая акция, которая пройдет в рамках Дня Енисея-2019 в Красноярске, состоится на фестивале «Зеленый» 29-30 июня. Принять участие приглашают всех желающих.

В Красноярске стартовал экологический марафон «День Енисея»

Экомарафон «День Енисея» реализуется уже в течение 9 лет. Волонтеры РУСАЛа совместно с командами от других предприятий и организаций города убирают мусор в прибрежной зоне Енисея, организуют конкурсы и другие экологические события. За это время под брендом акции проведено более 300 экологических мероприятий, вывезено почти 900 КАМАЗов мусора с берегов реки, а волонтерами акции стали 80 тысяч человек. В этом году акция традиционно продлится в течение всего лета и завершится в сентябре.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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