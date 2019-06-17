Новые автобусы в Красноярске прошли проверку на экологичность

В Красноярске проверку на соответствие экологическим стандартам прошили новые автобусы, которые работают на маршруте №83. На конечной остановке Ульяновского проспекта их протестировали с помощью газоанализатора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Инспекторы проверили 18 машин – перевозчик недавно обновил автопарк. Оборудование показало, что выбросы загрязняющих веществ от этих автобусов в 15 раз ниже нормы. Машины соответствует требованиям экологического класса Евро-5.

Напомним, в мае мэрия получила 68 новых автобусов среднего и большого класса вместимости. Новый транспорт работает на пяти маршрутах №12, 26, 31, 37 и 83.

ГИБДД совместно с Минэкологии будет проверять автобусы на соответствие экологическим требованиям до октября. Рейды проводятся два раза в неделю.