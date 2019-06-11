11 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сеть мониторинга воздуха Красноярска пополнилась двумя постами наблюдения

Главная Экология
Красноярск
19:15 11 Июня 2019
сгк, экология
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Представитель СГК – директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский 11 июня передал заместителю министра Игорю Варфоломееву ключи от двух мини-лабораторий, замеряющих в онлайн-режиме содержание в воздухе вредных веществ.

Сеть мониторинга воздуха Красноярска пополнилась двумя постами наблюдения

Новые посты наблюдения расположены в Свердловском и Кировском районах Красноярска, вместе с ними региональная сеть насчитывает 11 автоматизированных точек мониторинга – девять находятся в Красноярске, и по одному в Зеленогорске и Ачинске. С данными измерений в онлайн-режиме может ознакомиться любой желающий на сайте krasecology.ru.

«Мы продолжаем развивать территориальную сеть наблюдения. Сегодня благодаря сотрудничеству с компанией посты наблюдения работают практически во всех районах города. Ежедневно мы получаем объективную информацию о текущей экологической ситуации в краевом центре. Эти посты будут иметь значение в том числе для оценки тех мероприятий, которые сейчас реализует СГК в рамках федерального проекта «Чистый воздух», — рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев.

Посты три месяца проработали в тестовом режиме. Приборы берут пробы воздуха каждые 20 минут и автоматически измеряют концентрации 15 вредных веществ, в том числе первого класса опасности – бенз(а)пирена и формальдегида. Замеры по еще пяти веществам могут проводиться путем отбора проб с последующим анализом в Центре мониторинга.

«Приобретение этих приборов для краевой сети мониторинга — это часть большой экологической программы Сибирской генерирующей компании. Мы делаем многое, начиная от модернизации Красноярской ТЭЦ-1 и закрытия малых котельных, заканчивая регулярными высадками деревьев. То есть это именно те мероприятия, которые приведут к реальному улучшению чистоты воздуха в Красноярске. Эти посты помогут зафиксировать изменения, поскольку они расположены в таких местах, где можно измерить фоновый уровень загрязнения воздуха, рядом нет частного сектора и каких-либо производств, которые могли бы нарушать объективную картину. Кроме того, эти приборы включены в официальные реестры и поверены», — пояснил директор Краснояркой ТЭЦ-2 Олег Бубновский.

Сеть мониторинга воздуха Красноярска пополнилась двумя постами наблюдения

По материалам компании СГК 

Фото: СГК

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под эгидой РУСАЛа в Красноярске в третий раз прошел «Сиреневый день»

Под эгидой РУСАЛа в Красноярске в третий раз прошел «Сиреневый день»

10 Июня 2019 г.
Инициаторы акции - компания РУСАЛ и медиахолдинг «Комсомольская правда – Красноярск»
Новости Красноярска: Красноярск откажется от запуска воздушных шаров в День города

Красноярск откажется от запуска воздушных шаров в День города

6 Июня 2019 г.
Причина – вред для экологии
Новости Красноярска: В Красноярске проверят дымящие автобусы

В Красноярске проверят дымящие автобусы

6 Июня 2019 г.
Серию рейдов проводят ГИБДД и Минэкологии
Новости Красноярска: Активисты проекта «Чистая страна» проверили Красноярский алюминиевый завод в ходе экоэкскурсии

Активисты проекта «Чистая страна» проверили Красноярский алюминиевый завод в ходе экоэкскурсии

31 Мая 2019 г.
Общественные инспекторы побывали во всех основных подразделениях завода
Новости Красноярска: «Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

31 Мая 2019 г.
Федеральный проект реализует «Красноярская рециклинговая компания»
Новости Красноярска: РУСАЛ запустил масштабный проект по лесовосстановлению в Красноярском крае

РУСАЛ запустил масштабный проект по лесовосстановлению в Красноярском крае

21 Мая 2019 г.
Сотрудники КрАЗа высадили сотни молодых сосен в Березовском районе
Новости компаний
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

Опубликованы самые редкие вакансии в Красноярском крае

10 Июня 2019 г.
Зарплаты предлагают высокие
Новости Красноярска: Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на климат в Красноярском крае

Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на климат в Красноярском крае

10 Июня 2019 г.
Повысится спрос на Сибирь
Новости Красноярска: Жара в Красноярске ненадолго отступит

Жара в Красноярске ненадолго отступит

10 Июня 2019 г.
Неделя начнется с пасмурной погоды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356