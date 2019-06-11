Сеть мониторинга воздуха Красноярска пополнилась двумя постами наблюдения

Представитель СГК – директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский 11 июня передал заместителю министра Игорю Варфоломееву ключи от двух мини-лабораторий, замеряющих в онлайн-режиме содержание в воздухе вредных веществ.

Новые посты наблюдения расположены в Свердловском и Кировском районах Красноярска, вместе с ними региональная сеть насчитывает 11 автоматизированных точек мониторинга – девять находятся в Красноярске, и по одному в Зеленогорске и Ачинске. С данными измерений в онлайн-режиме может ознакомиться любой желающий на сайте krasecology.ru.

«Мы продолжаем развивать территориальную сеть наблюдения. Сегодня благодаря сотрудничеству с компанией посты наблюдения работают практически во всех районах города. Ежедневно мы получаем объективную информацию о текущей экологической ситуации в краевом центре. Эти посты будут иметь значение в том числе для оценки тех мероприятий, которые сейчас реализует СГК в рамках федерального проекта «Чистый воздух», — рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев.

Посты три месяца проработали в тестовом режиме. Приборы берут пробы воздуха каждые 20 минут и автоматически измеряют концентрации 15 вредных веществ, в том числе первого класса опасности – бенз(а)пирена и формальдегида. Замеры по еще пяти веществам могут проводиться путем отбора проб с последующим анализом в Центре мониторинга.

«Приобретение этих приборов для краевой сети мониторинга — это часть большой экологической программы Сибирской генерирующей компании. Мы делаем многое, начиная от модернизации Красноярской ТЭЦ-1 и закрытия малых котельных, заканчивая регулярными высадками деревьев. То есть это именно те мероприятия, которые приведут к реальному улучшению чистоты воздуха в Красноярске. Эти посты помогут зафиксировать изменения, поскольку они расположены в таких местах, где можно измерить фоновый уровень загрязнения воздуха, рядом нет частного сектора и каких-либо производств, которые могли бы нарушать объективную картину. Кроме того, эти приборы включены в официальные реестры и поверены», — пояснил директор Краснояркой ТЭЦ-2 Олег Бубновский.

По материалам компании СГК

Фото: СГК