10 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Под эгидой РУСАЛа в Красноярске в третий раз прошел «Сиреневый день»

Главная Экология
Красноярск
12:18 10 Июня 2019
акция, благоустройство, город, экология
версия для печати Ico_print

В Красноярске в третий раз прошла экологическая акция  «Сиреневый день» – на улицах города и в общественных пространствах высажено 250 кустов сирени. Инициаторами акции ежегодно выступает компания РУСАЛ и медиахолдинг «Комсомольская правда – Красноярск».

В этом году отправной точкой «сиреневого маршрута» стала Аллея солнца – новый сквер на улице Алексеева в Советском районе Красноярска. Здесь высажено 150 саженцев сирени, и уже через год деревья могут зацвести. В посадках сирени принял участие Рабочий совет КрАЗа, представители красноярских компаний – участников Национального совета по корпоративному волонтерству, жители окрестных домов. Экологическую акцию поддержала администрация Советского района Красноярска.

– В сегодняшней акции главное то, что все трудятся вместе – и молодежь, и пожилые люди, жители окрестных домов и волонтёры, – отметил глава Советского района Дмитрий Дмитриев. –  Мы признательны компании РУСАЛ за сотрудничество, благодаря которому у нас появляются новые красивые места, где населению приятно проводить время. «Сиреневый день» сегодня начался с молодых кустов сирени, а продолжился посадками елей и рябин от других организаций, которые последовали доброму примеру и присоединились к экологической акции».

В этом году в маршрут «Сиреневого дня» включены детские сады и библиотеки разных районов Красноярска, которые весной участвовали в тематических мероприятиях, приуроченных к акции. Всего компания РУСАЛ подготовила для акции 250 сиреней. 

– Мы в полном объеме реализуем экологическую программу и особое внимание уделяем озеленению, при этом далеко не ограничиваемся озеленением в пределах санитарно-защитной зоны КрАЗа. Только этой весной заводчане заложили сосновый лес в Березовском районе, а в рамках программы РУСАЛа по лесовосстановлению в Дзержинском районе высажено 500 тысяч сосен. «Сиреневый день» – еще одна добрая традиция, очень здорово, что в это мероприятие так активно вовлекаются горожане. Каждый из нас может сделать вклад в то, чтобы Красноярск был самым зеленым и комфортным для жизни, – отметил управляющий директор КрАЗа  Евгений Курьянов.

В предыдущие годы благодаря акции «Сиреневый день» в Красноярске сиреневые аллеи заложены около ДК Металлургов, в Центральном парке, у часовни Параскевы Пятницы. В прошлом году саженцы сирени высадили в 11 школах города. Всего за время проведения акции в городе появилось более 700 кустов сирени.

«Сиреневый день» – часть программы «Зеленая волна», реализуемой компанией РУСАЛ в регионах присутствия. Ежегодно в Красноярске в рамках «Зеленой волны» проходит конкурс проектов по озеленению и благоустройству локальных городских пространств, и лучшие инициативы получают финансовую поддержку компании. В 2019 году при грантовой поддержке РУСАЛа активные жители в 17 городах России высадят почти 4000 саженцев деревьев и кустарников.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск откажется от запуска воздушных шаров в День города

Красноярск откажется от запуска воздушных шаров в День города

6 Июня 2019 г.
Причина – вред для экологии
Новости Красноярска: В Красноярске проверят дымящие автобусы

В Красноярске проверят дымящие автобусы

6 Июня 2019 г.
Серию рейдов проводят ГИБДД и Минэкологии
Новости Красноярска: Активисты проекта «Чистая страна» проверили Красноярский алюминиевый завод в ходе экоэкскурсии

Активисты проекта «Чистая страна» проверили Красноярский алюминиевый завод в ходе экоэкскурсии

31 Мая 2019 г.
Общественные инспекторы побывали во всех основных подразделениях завода
Новости Красноярска: «Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

31 Мая 2019 г.
Федеральный проект реализует «Красноярская рециклинговая компания»
Новости Красноярска: РУСАЛ запустил масштабный проект по лесовосстановлению в Красноярском крае

РУСАЛ запустил масштабный проект по лесовосстановлению в Красноярском крае

21 Мая 2019 г.
Сотрудники КрАЗа высадили сотни молодых сосен в Березовском районе
Новости Красноярска: Проектный офис Росприроднадзора оценил экологическую программу СГК и выполнение федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске

Проектный офис Росприроднадзора оценил экологическую программу СГК и выполнение федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске

16 Мая 2019 г.
Проектом предусмотрено замещение 35 теплоисточников
Новости компаний
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Цифровые технологии помогут искать пожары в Красноярском крае

Цифровые технологии помогут искать пожары в Красноярском крае

7 Июня 2019 г.
Регион и корпорация «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Красноярска: Министр здравоохранения края Виталий Денисов ушел в отставку

Министр здравоохранения края Виталий Денисов ушел в отставку

5 Июня 2019 г.
Он написал заявление по собственному желанию
Новости Красноярска: Красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер

Красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер

5 Июня 2019 г.
Предмет мебели превращается в стол
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356