Под эгидой РУСАЛа в Красноярске в третий раз прошел «Сиреневый день»

В Красноярске в третий раз прошла экологическая акция «Сиреневый день» – на улицах города и в общественных пространствах высажено 250 кустов сирени. Инициаторами акции ежегодно выступает компания РУСАЛ и медиахолдинг «Комсомольская правда – Красноярск».

В этом году отправной точкой «сиреневого маршрута» стала Аллея солнца – новый сквер на улице Алексеева в Советском районе Красноярска. Здесь высажено 150 саженцев сирени, и уже через год деревья могут зацвести. В посадках сирени принял участие Рабочий совет КрАЗа, представители красноярских компаний – участников Национального совета по корпоративному волонтерству, жители окрестных домов. Экологическую акцию поддержала администрация Советского района Красноярска.

– В сегодняшней акции главное то, что все трудятся вместе – и молодежь, и пожилые люди, жители окрестных домов и волонтёры, – отметил глава Советского района Дмитрий Дмитриев. – Мы признательны компании РУСАЛ за сотрудничество, благодаря которому у нас появляются новые красивые места, где населению приятно проводить время. «Сиреневый день» сегодня начался с молодых кустов сирени, а продолжился посадками елей и рябин от других организаций, которые последовали доброму примеру и присоединились к экологической акции».

В этом году в маршрут «Сиреневого дня» включены детские сады и библиотеки разных районов Красноярска, которые весной участвовали в тематических мероприятиях, приуроченных к акции. Всего компания РУСАЛ подготовила для акции 250 сиреней.

– Мы в полном объеме реализуем экологическую программу и особое внимание уделяем озеленению, при этом далеко не ограничиваемся озеленением в пределах санитарно-защитной зоны КрАЗа. Только этой весной заводчане заложили сосновый лес в Березовском районе, а в рамках программы РУСАЛа по лесовосстановлению в Дзержинском районе высажено 500 тысяч сосен. «Сиреневый день» – еще одна добрая традиция, очень здорово, что в это мероприятие так активно вовлекаются горожане. Каждый из нас может сделать вклад в то, чтобы Красноярск был самым зеленым и комфортным для жизни, – отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

В предыдущие годы благодаря акции «Сиреневый день» в Красноярске сиреневые аллеи заложены около ДК Металлургов, в Центральном парке, у часовни Параскевы Пятницы. В прошлом году саженцы сирени высадили в 11 школах города. Всего за время проведения акции в городе появилось более 700 кустов сирени.

«Сиреневый день» – часть программы «Зеленая волна», реализуемой компанией РУСАЛ в регионах присутствия. Ежегодно в Красноярске в рамках «Зеленой волны» проходит конкурс проектов по озеленению и благоустройству локальных городских пространств, и лучшие инициативы получают финансовую поддержку компании. В 2019 году при грантовой поддержке РУСАЛа активные жители в 17 городах России высадят почти 4000 саженцев деревьев и кустарников.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»