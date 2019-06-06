Красноярск откажется от запуска воздушных шаров в День города

Глава города Сергей Еремин внес корректировки в традиции празднования Дня города в Красноярске. После церемонии поднятия флага на Караульной горе не будут запускать сотни воздушных шаров, как в предыдущие годы, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Мэр считает, что эта традиция наносит вред экологии.

«По словам экологов, такая сиюминутная красота со временем становится губительной для природы. Некоторые российские города уже отказались от запуска воздушных шаров на выпускных в детских садах и последних звонках. Сделаем и мы небольшой шаг, думая о будущем. Тем более сделать праздник незабываемым можно и с помощью других не менее ярких, но безопасных эффектов», - сообщил глава города на своей странице в «Инстаграме».

Отметим, что в минувшие выходные коммунальщикам доставили проблем разбросанные по всему центру города конфетти – мелкий мусор стал последствием детского карнавала. Из-за серпантина засорились фонтаны на Театральной площади, их пришлось отключать для проведения очистки.