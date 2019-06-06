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В Красноярске проверят дымящие автобусы

Главная Экология
Красноярск
13:15 6 Июня 2019
красноярск, автобусы, транспорт, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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ГИБДД края совместно с Минэкологии проведут серию рейдов по выявлению загрязняющих воздух автобусов. Такие проверки в Красноярске проводятся четвертый год подряд в теплое время года. Осуществлять замеры с помощью специальных приборов – переносного газоанализатора и дымомера - будут до октября.

При этом проверки коснутся и новых автобусов, которые мэрия получили в мае. Весной автопарк муниципальных предприятий пополнился 68 новыми маршрутками, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 2018 году контрольно-надзорные мероприятия проходили на 35-ти конечных остановочных пунктах. За этот период проверено 202 автобуса. Превышения загрязняющих веществ в отработанных газах зафиксированы на 29 транспортных средствах», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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