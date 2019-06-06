В Красноярске проверят дымящие автобусы

ГИБДД края совместно с Минэкологии проведут серию рейдов по выявлению загрязняющих воздух автобусов. Такие проверки в Красноярске проводятся четвертый год подряд в теплое время года. Осуществлять замеры с помощью специальных приборов – переносного газоанализатора и дымомера - будут до октября.

При этом проверки коснутся и новых автобусов, которые мэрия получили в мае. Весной автопарк муниципальных предприятий пополнился 68 новыми маршрутками, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.