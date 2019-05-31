Активисты проекта «Чистая страна» проверили Красноярский алюминиевый завод в ходе экоэкскурсии

Участниками очередной проверки «Инспекторро на КрАЗе» стали активисты Красноярского отделения партии «Единая Россия». Общественные инспекторы побывали во всех основных подразделениях завода и убедились в соответствии производства экологическим параметрам.

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ продолжается экскурсионный проект «Инспекторро на КрАЗе». Гостям предприятия предлагают проверить объекты на соответствие экологическим параметрам и оценить работу металлургов в этом направлении. Каждый участник становится общественным инспектором и получает специальный чек-лист, в котором отмечены те же точки контроля, что и во время проверок надзорных органов. По каждой из них гости завода должны поставить оценку и дополнить её комментарием. Оценить выполнение экологических требований участники могут по пятибалльной шкале.

Среди параметров, которые могут оценить добровольные инспекторы, это герметизация оборудования, в том числе электролизеров, визуальная просматриваемость корпуса, состояние системы газоудаления в корпусах электролиза. Также участники знакомятся с литейным производством и системой мониторинга газочистных установок на заводе. Кроме того, желающие могут попробовать себя в роли лаборанта и взять пробы воздуха, который затем анализируются мобильным прибором ГАНК.

– Главная цель экологической политики компании, конечно, последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду. У нас прошли два больших этапа модернизации, общие затраты на которые составили 395 млн долларов. С момента старта программы, то есть 2004 года, снижение выбросов составило 39 %. Понимая, какое значение имеет КрАЗ для города, мы регулярно организуем экскурсии, чтобы показать свои достижения в области не только повышения экологической безопасности, но и модернизации технологии, автоматизации производства, улучшений условий труда рабочих, – рассказал на встрече с участниками экскурсии Евгений Курьянов, управляющий директор РУСАЛ Красноярск.

Активисты проекта «Чистая страна» отметили важность производства для экономики края, ориентированность компании и сотрудников на внедрение наилучших технологий в производстве и снижении выбросов. Отдельно отметили чистоту в корпусах электролиза и благоустроенную территорию предприятия, высокую культуру охраны труда.

– Визит в качестве общественного инспектора на КрАЗ стал для меня настоящим событием. Поражают масштабы завода: огромные корпуса, цеха электролиза, литья, объемы продукции и разнообразие применение алюминия в современном мире. Проект «Инспекторро» – это мой первый практический опыт в качестве экологического контролера. Однако, оценить экологичность производственных процессов при поддержке компетентных специалистов РУСАЛа и актуализации школьных знаний по физике и химии оказалось доступно, – поделился впечатлениями один из участников экскурсии Юрий Кондрашов, активист проекта «Чистая страна. – Партийный проект «Чистая страна», направленный на решение экологических проблем в стране, не случайно провел одно из первых мероприятий на крупнейшем заводе миллионного Красноярска. РУСАЛ ведет политику информационной открытости, активисты проекта воспользовались шансом побывать на КрАЗе и убедились, что производство современно, завод на практике занят улучшением экологических характеристик, и если смотреть отметки по годам, то динамика весьма значительная.

«Инспекторро на КрАЗе» — это не разовая акция, а длительный цикл экоэкскурсий на предприятие. Ранее компания внедрила формат ночных велоэкскурсий на завод и систематически организовывает профориентационные посещения завода для школьников и студентов.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»